Hobbysportler auf den Spuren von Rad WM, Giro d'Italia und Österreich Radrundfahrt

Fr, 26.01.2018 12:50

Mit PEAKBREAK startet in der Region der UCI Rad WM in Innsbruck eines der spektakulärsten Radrennen

Innsbruck (pts019/26.01.2018/12:50) - Die Alpen. Die Straße. Das Rennrad. In einer einzigartigen Symbiose verbinden sich diese drei bei PEAKBREAK - The Alps Race. Seit 10 Jahren findet das Etappenrennen in der unvergleichlichen Kulisse der Alpen statt. Eine Woche lang gehen Radsportbegeisterte aus über 20 Nationen auf legendären Routen an ihre Grenzen und darüber hinaus.

Die Liste der Pässe und Panoramastraßen liest sich dabei wie das Who is Who der Alpenetappen des Giro d'Italia: Das Grödner- das Stilfser-, das Timmelsjoch und nicht zuletzt die höchste befahrbare Straße Europas auf den Rennenbachgletscher in Sölden sorgen für ein noch nie da gewesenes Radsporterlebnis für ambitionierte Hobbysportler. Erstmals in der Geschichte des Rennens enden alle Etappen in einer Bergankunft.

In sieben Etappen bietet PEAKBREAK den Teilnehmern die Gelegenheit, echtes Tour Feeling zu erleben. Im Startplatz inkludiert sind neben der Zeitnehmung auch die Verpflegungsstationen, tägliche Pasta Partys, ein mobiles Serviceteam, technischer Service und natürlich das wohl verdiente Finishershirt.

Auch die Strecke selbst lässt das Herz jedes Radsportfreaks höherschlagen. Schon auf der ersten Etappe wird in Innsbruck WM-Luft geschnuppert. Von Mutters aus dreht das Teilnehmerfeld eine Runde über die WM Strecke südlich der tiroler Landeshauptstadt. Die zweite Etappe führt von der Bergisel Schanze in Innsbruck aus über den Brenner nach Südtirol wo das Würzjoch und das Grödnerjoch als Etappenziel warten.

Der dritte Renntag bietet eine Kurzetappe vom Grödnertal auf die Seiseralm. Es folgt mit der vierten Etappe eine kleine Südtirol Rundfahrt von Gröden über Bozen und Meran nach Sulden im Vinschgau. Eines der absoluten Highlights bietet das Einzelzeitfahren auf das Stilfserjoch während der fünften Etappe. Die Königsetappe wartet am sechsten Tag: Von Sulden geht es durch den Visnchgau und das Passeiertal über das Timmelsjoch nach Sölden. Hier wartet als Etappenziel mit der Ötztaler Alpenstrasse zum Rettenbachgletscher die höchste befahrbare Straße Europas!

Zum Ausklang der Rennwoche führt die siebente Etappe vom Ötztal über das Kühtai zurück nach Mutters.

Die Etappen

Etappe 1: Mutters - Maria Waldrast

Etappe 2: Innsbruck - Grödnerjoch

Etappe 3: Gröden - Seiseralm

Etappe 4: Gröden - Sulden

Etappe 5: Sulden - Stilfserjoch

Etappe 6: Sulden - Sölden/Rettenbachferner

Etappe 7: Sölden - Mutters

Gewertet wird das Rennen in der Einzelwertung für Damen und vier Alterskategorien für Herren. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zur Teilnahme als 2er-Team in verschiedenen Kategorien.

Neben dem einfachen Startplatz (Startgebühr 730 Euro) stehen auch All Inclusive Packages (ab 1.290 Euro) in zwei Kategorien zur Verfügung. Diese Packages beinhalten neben dem Startplatz die Unterkünfte für die gesamte Woche, den Gepäckservice und das offizielle PEAKBREAK-Trikot.

Bis zum 5. Februar gilt für die Anmeldung noch der Frühbucherbonus von 15 %. Bis zu 200 Euro vergünstigt ist damit die Anmeldung möglich.

Fotos, Grafiken und weiteres Material unter: http://www.peakbreak.com/pressarea

