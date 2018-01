Lehrgang für soziales Lernen abgeschlossen

LEBEN

Mi, 24.01.2018 12:30

Baden (pts015/24.01.2018/12:30) - Am 20. Jänner 2018 nahmen die Absolventinnen des zweisemestrigen Hochschullehrgangs "Persönlichkeitsstärkung und soziales Lernen" ihre Abschlusszertifikate entgegen.

"Der Bedarf dieses Lehrgangs ergibt sich aus der neuen Lernkultur, welche verstärkt auf kooperative und kommunikative Lernprozesse ausgerichtet ist", erklärt Lehrgangsleiterin Margit Pichler. Das Lernen soll als ein lebensbegleitender Prozess verstanden werden und so findet sich im sozialen Lernen eine Bildungschance für selbstbewusste und selbstverantwortliche Persönlichkeiten. Demzufolge fühlen sich die Absolventinnen dieses Lehrgangs aus ihrer professionellen Haltung heraus in der Lage, wirksame Konzepte der Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit, der Konfliktlösungsfähigkeit, Empathiefähigkeit und des Selbstwertgefühls im schulischen Rahmen umzusetzen. "Soziales Lernen ist die pädagogische Antwort auf neue, ungewohnte Herausforderungen der Schule als Sozialisationsinstanz", so Pichler zum Lehrgangsabschluss.

Besonderen Dank für das Engagement und die Bereitschaft zur Weiterbildung im Bereich überfachlicher Kompetenzen sprach Vizerektor Norbert Kraker zum Lehrgangsabschluss persönlich an die Absolventinnen aus. Departmentleiter Alfred Brader weiß um die Notwendigkeit der Beziehung zwischen Lehrer/innen- und Schüler/innenpersönlichkeiten und gratulierte den Absolventinnen ebenso.

Neuer Durchgang startet in Kürze

Anmeldungen für den neuen Lehrgang mit Start am 22. März 2018 werden von der Lehrgangsleitung noch gerne entgegengenommen: margit.pichler@ph-noe.ac.at

