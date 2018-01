Einladung: Toleranzgespräche-Vorschau Klagenfurt

LEBEN

Mo, 22.01.2018 09:30

Denk.Raum.Fresach lädt zum Podiumsgespräch am 25. Jänner ab 17 Uhr

Klagenfurt (pts011/22.01.2018/09:30) - Die "Sehnsucht nach Europa" und die "Suche nach dem verlorenen Paradies" stehen im Mittelpunkt der Europäischen Toleranzgespräche 2018, die in der Woche vor Pfingsten zum vierten Mal im Kärntner Bergdorf Fresach stattfinden. Neu in diesem Jahr sind Side-Events für PädagogInnen und Schüler ("Love-Tour") und Touristiker (Paradise now!). Der Veranstalter, Denk.Raum.Fresach, lädt aus diesem Anlass zu einer Programmpräsentation.

Wann: Donnerstag, 25. Jänner 2018, ab 17 Uhr

Ort: Spiegelsaal der Landesregierung, Arnulfplatz 1, 9020 Klagenfurt

Gastgeber

Dr. Peter Kaiser, Kärntner Landeshauptmann

Moderation

Dr. Wilfried Seywald, Programmkoordinator

Am Podium:

Mag. Günther Albel | Bürgermeister der Stadt Villach

Dr. Harald Kollegger, Vize-Präsident des PEN-Club Austria

Dr. Hannes Swoboda, Präsident des Kuratoriums der Europäischen Toleranzgespräche

Mag. Manfred Sauer | Superintendent der Evang. Diözese Kärnten und Osttirol

Harald Hafner, Travel Industry Club Austria

Arch. DI Peter Nageler, DRF-Organisation Fresach

sowie Vertreter aller Partnerorganisationen.

Fresach-Präsident Hannes Swoboda liefert einen Überblick über die bisherigen Aktivitäten des Denk.Raum.Fresach und einen Ausblick auf die Highlights des kommenden Jahres. Wilfried Seywald und Peter Nageler skizzieren das Veranstaltungsprogramm 2018. PEN-Vize-Präsident Dr. Harald Kollegger erläutert die Aktivitäten und Beiträge des Schriftstellerverbandes. Und Harald Hafner vom Travel Industry Club Austria den Zugang der Tourismuswirtschaft.

Die Partner der Toleranzgespräche

Denk.Raum.Fresach: http://www.fresach.org

PEN-Club Austria: http://www.penclub.at

Travel Industry Club Austria: http://www.travelindustryclub.at

Stadt Villach: http://villach.at

uva.

Information und Kontakt:

Dr. Wilfried Seywald

Tel.: 0699-18114006

E-Mail: presse@fresach.org

(Ende)