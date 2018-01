Aussender: Kremlin AG

Ammonitenweg 9

89555 Steinheim

Deutschland Ansprechpartner: Patrick Kenntner Tel.: +49 7329 2512005 E-Mail: Website: www.kremlin-aktie.de ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in München; Freiverkehr in Berlin