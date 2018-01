LEBEN

Ftan (pts017/17.01.2018/11:45) - Im "Paradies" finden im Januar für Raschentschlossene und im Mai von ATHAYOGA gestaltete Yoga-Retreats statt. Die richtige Portion Ruhe und Entspannung, um die Seele baumeln zu lassen und dem ruhelosen Alltag zu entfliehen, die findet man an diesem Kraftort: Das Hideaway "Paradies" ist dank der Lage auf einer Sonnenterrasse hoch über dem Tal - fernab von Hektik - der ideale Ort für den Sonnengruss und viele andere Übungen zur Förderung der eigenen Balance.

Sie sind imposant, mächtig, beeindruckend und stets im Blick: Die Dolomiten begleiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Yoga-Retreats im Unterengadin auf Schritt und Tritt, während "Pranayama" und "Asana". Sei es beim Sonnengruss, während dem ausgiebigen Frühstück oder auf der Wanderung durch den lauschigen Lärchenwald - die Kraft der Berge ist laufend spürbar und verleiht neue Energie. Ideal darauf abgestimmt ist das Setting im "Paradies": Jede Suite verfügt über einen Balkon mit Sicht auf die atemberaubende Kulisse. Einer privaten Yoga-Session mit entspannender Aussicht steht also nichts im Weg. Das Angebot richtet sich an Yoga-Einsteiger ebenso wie an erfahrene Yogis, die einen Rückzugsort und Ruhe in der Natur suchen.

ATHAYOGA - eintauchen und loslassen

Das erste Wochenende findet vom 25. bis 28. Januar 2018 in verschneiter Winterlandschaft statt und ist kombinierbar mit einer gemütlichen Schneeschuhwanderung oder einer Schlittenfahrt. Für Kurzentschlossene sind noch wenige Plätze frei. Am Pfingstwochenende vom 18. bis 21. Mai 2018 ist dann das Unterengadin aus dem Winterschlaf erwacht und verzaubert mit prächtigen Blumenwiesen: Es warten Yogastunden unter freiem Himmel, auf der Sonnenterrasse oder im Garten.

Die viertägigen Yoga-Retreats im "Paradies" werden vom Zürcher Studio ATHAYOGA gestaltet. Das Yoga-Retreat ermöglicht es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, aus dem Alltag auszusteigen und Zeit für sich selber zu finden - Zeit, um Yoga zu praktizieren, zu entspannen, Energie zu tanken und etwas für die Gesundheit zu tun. Geleitet werden die Yoga-Retreats von Carolina Fischer-Waibel. Sie führt mit ihrem Ehemann Roland Fischer zwei Studios in Zürich, eines im Niederdorf und eines in Zollikon.

Yoga Ferien mit ATHAYOGA im "Paradies"

Winterauszeit

Donnerstag, 25. Januar 2018 bis Sonntag, 28. Januar 2018

Informationen und Buchung: http://www.athayoga.ch/portfolio/yoga-ferien-ftan-januar

Pfingstauszeit

Freitag, 18. Mai 2018 bis Montag, 21. Mai 2018

Informationen und Buchung: http://www.athayoga.ch/portfolio/yoga-ferien-pfingsten

Drei Übernachtungen, Frühstück, Abendessen und Yogastunden

Preis pro Person:

- im Deluxe-Doppelzimmer ab CHF 990.00

- im Deluxe-Einzelzimmer ab CHF 1'190.00

- in der Junior Suite CHF 1'190.00

(Maximal 25 Teilnehmende)

Das "Paradies": ein Bijou im Engadin

Das "Paradies" in Ftan liegt auf einem der schönsten Sonnenplateaus der Schweizer Alpen. Mit nur 23 Zimmern ist es ein Geheimtipp für alle, die ein kleines, feines Hideaway in den Bergen suchen. Hier findet man die Auszeit vom Alltag mit allem was das Herz erfüllt: liebevolles Wohndesign, ausgezeichnete Küche, persönliche Gastfreundschaft, würzige Bergluft und jede Menge Entspannung. Die Chasa da Fö - wörtlich das Haus mit dem Herd - wird vom "Paradies" mitbetrieben und liegt auf über 2200 Metern über Meer auf der Alp Laret. Der Members Club "Privé Il Paradis" ist während gut sechs Monaten in den schönsten Zeiten im Sommer und Winter in Betrieb. Er steht maximal für 200 Mitgliedschaften (zu jeweils zwei Personen) zur Verfügung. Dessen Motto lautet: ganz oben, ganz frei, ganz unter sich.

