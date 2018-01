ADHOC

Do, 11.01.2018 19:30

Biofrontera AG: Biofrontera AG strebt zeitnahe Notierung ihrer Aktien an der US Börse NASDAQ an / Kapitalerhöhung

Leverkusen (pta015/11.01.2018/19:30) - Vorstand und Aufsichtsrat der Biofrontera AG (ISIN: DE0006046113) haben heute einstimmig beschlossen, in einem öffentlichen Angebot in den USA American Depositary Shares (ADSs) der Gesellschaft anzubieten. Jeweils ein ADS verbrieft zwei Stammaktien der Gesellschaft. Das Angebot wird im Rahmen eines Registration Statements erfolgen, welches zeitnah bei der amerikanischen Börsenaufsicht U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wird, und soll im 1. Quartal 2018 stattfinden. Die Gesellschaft beabsichtigt, die ADSs an der NASDQ notieren zu lassen.

Im Zuge dessen sollen bis zu 6 Millionen neue Aktien aus dem am 24.05.2017 von der Hauptversammlung beschlossenen genehmigten Kapital zum Erwerb angeboten werden. Die Aktien werden, vorbehaltlich eines Bezugsrechtsausschlusses für Spitzen, zunächst den Aktionären der Biofrontera AG zum Bezug angeboten. Nur Aktien, die nicht von den Aktionären der Biofrontera AG bezogen werden, können dann in Form von ADSs von den US Investoren erworben werden.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, insbesondere des Bezugsangebots an die Aktionäre, werden nach der jeweiligen Festlegung bekannt gegeben.

