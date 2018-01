Offres spéciales Qatar Airways : profitez de tarifs et réductions exceptionnels

LEBEN

Zurich (pts024/09.01.2018/18:30) - Qatar Airways est heureuse de vous annoncer sa première campagne promotionnelle de l'année, la "Boutique de Voyages", offrant aux passagers des réductions incroyables sur toutes les classes de voyages de la compagnie aérienne primée. La Boutique de Voyages est de retour avec des offres sur une sélection exclusive de lieux incontournables dans le monde en Classe Économique et Classe Affaires.

Les passagers sont invités à planifier leur prochain voyage avec Qatar Airways et à profiter de jusqu'à 45% de réduction en Classe Economique* et d'une offre Duo en Classe Affaires. Les familles avec enfants peuvent également profiter de réductions spécifiques via une offre spéciale qui leur est dédiée.

Mr. Ehab Amin, Directeur Commercial de Qatar Airways, déclare : "C'est avec grand plaisir que nous inaugurons l'année 2018 avec notre Boutique des Voyages, notre première campagne d'offres exceptionnelles de l'année. Cette promotion fait suite au succès de la même campagne l'an passé, permettant à nos passagers de bénéficier de réductions considérables sur les tarifs de toutes les classes de voyages. Cette promotion est une merveilleuse façon de commencer 2018, et nous invitons tous nos passagers à en profiter."

Les passagers pourront doubler leurs Qmiles sur certaines destinations, pour un voyage jusqu'au 10 décembre 2018. Les passagers de Qatar Airways pourront également bénéficier jusqu'à -15% de réduction sur l'accès aux Salons et sur les services Al Maha, jusqu'à -10% sur les locations de voitures RCC et -20% exceptionnellement sur quatre déplacements avec Blacklane, son partenaire proposant un service de chauffeur de luxe.

Qatar Airways poursuit l'expansion de son réseau mondial tout au long de l'année 2018, en ajoutant des vols vers d'autres destinations attrayantes comme Pattaya (Thaïlande), Penang (Malaisie) et Canberra (Australie), pour n'en nommer que quelques-unes.

Le transporteur national de l'État du Qatar est l'une des compagnies aériennes les plus florissantes, exploitant l'une des flottes les plus jeunes et modernes au monde, avec plus de 200 avions desservant des destinations d'affaires et de loisirs sur six continents.

La compagnie aérienne a reçu une multitude de récompenses en 2017, dont celle de "Compagnie Aérienne de l'Année" par Skytrax en 2017, lors du Salon du Bourget. C'est la quatrième fois que Qatar Airways reçoit cette reconnaissance mondiale. La compagnie a également remporté un grand nombre d'autres prix importants lors de la cérémonie, notamment "Meilleure Compagnie Aérienne du Moyen-Orient", "Meilleure Classe Affaires au Monde" et "Meilleur Salon de Première Classe".

A propos de Qatar Airways

Qatar Airways, compagnie nationale de l'Etat du Qatar, a célébré sa 20ème année d'exploitation en 2017 et dispose aujourd'hui d'une flotte récente de plus de 200 appareils desservant plus de 150 destinations Affaires et Loisirs clés sur les six continents. La compagnie aérienne la plus florissante au monde ajoute à son réseau plusieurs destinations en 2018 comme Pattaya (Thaïlande), Penang (Malaisie) et Canberra (Australie), pour n'en nommer que quelques-unes.

Plusieurs fois récompensée, Qatar Airways a reçu les prix de la Meilleure Compagnie Aérienne au Monde, de la Meilleure Classe Affaires au Monde, du Meilleur Salon de Première Classe et celui de la Meilleure Compagnie Aérienne du Moyen-Orient à l'occasion des prestigieux World Airline Awards 2017 gérés par l'agence Skytrax.

Qatar Airways est membre de l'alliance mondiale oneworld, devenant ainsi le seul transporteur majeur du Golfe à rejoindre une alliance mondiale de compagnies aériennes, permettant à ses clients de bénéficier de l'accès à près d'un millier de salons dans les aéroports de plus de 150 pays, avec 14 250 départs quotidiens.

Qatar Airways a récemment lancé Oryx One, une interface améliorée de son système de divertissement à bord, proposant jusqu'à 4 000 films et émissions de télévision. Les passagers de Qatar Airways pourront désormais voler sur des B787, B777, A350, A380, A319, A320 et A330 et auront la possibilité de rester en contact avec leurs proches via un accès continu au Wifi et un service de GSM mis à disposition par la compagnie aérienne 5 Etoiles.

Qatar Airways est l'un des leaders mondiaux du sponsoring d'événements sportifs et d'initiatives locales. Qatar Airways est le partenaire officiel des Coupes du Monde 2018 et 2022. La stratégie de Qatar Airways reflète les valeurs fédératrices du sport, valeurs elles-mêmes au coeur de l'identité de marque de la compagnie aérienne - Découvrir le monde ensemble.

Troisième plus importante compagnie de fret aérien, Qatar Airways Cargo, dessert plus de 60 destinations - exclusivement cargo - dans le monde via son hub de Doha et fournit des services de fret sur plus de 150 destinations Affaires et Loisirs clés à bord de ses 200 appareils. La flotte Qatar Airways Cargo inclut désormais 8 Airbus 330Fs, 13 Boeing 777 cargos et 2 Boeing 747-8 cargos.

En Suisse, Qatar Airways utilise l'aéroport à Zurich depuis 2004. En juin 2007, la destination Genève a été ajoutée au portefeuille. Les connexions sont offertes chaque jour. Par ailleurs, Qatar Airways Cargo vole à l'aéroport de Bâle trois fois par semaine. Le

" Pharma Express " connecte les deux sites industriels Bâle et Bruxelles avec le monde.

