LEBEN

Di, 09.01.2018 12:30

Hospital Operating theatre UK (©Adrian Wressell, Heart of England NHS FT. CC BY)



Wien (ptp019/09.01.2018/12:30) - Am 10.Jänner 2018, 18 Uhr, begrüßen wir Dr. Kathryn Schoefert (King's College London/Univ. Cambridge), die zu Archivrecherchen für das Projekt "Excising Infection in the Surgical Environment (ExISE)" Wien besucht und über ihre Ergebnisse, sowie das Projekt an sich berichten wird.

Ort:stable gallery im Palais Brambilla, Franz-Josephs-Kai 43, 1010 Wien

ExISE (Exising Infection in Surgical Environment) ist ein Pilotprojekt zur Entwicklung einer evidenzbasierten Neugestaltung von Operationssälen. Ziel ist es, luftübertragene Infektionen von Operationswunden zu verhindern, um den postoperativen Gebrauch von Antibiotika zu minimieren. Die Vorgaben, nach denen heute Operationssäle entworfen werden, beruhen auf bestehender Ingenieurpraxis und Theorien der Luftübertragung, die in der Nachkriegszeit entwickelt wurden. Die "Ultraclean"-Operationssäle des 21. Jahrhunderts z.B. erfordern große, energieaufwendige Luftströme, deren Effekt jedoch noch nicht gänzlich bewiesen ist. Um diesen Jetztzustand zu hinterfragen, werden im Projekt ExISE Alternativen gesucht.

Das Projekt beschäftigt sich unter anderem mit der längeren Geschichte der Entwicklung von Räumen, die man in den letzten 150 Jahren für "angemessen" und "sicher" in Bezug auf die Durchführung von chirurgischen Eingriffen hielt. Literatur- und Archivrecherchen weisen auf historische Konzepte hin und erlauben es historische Operationssäle vor diesem Hintergrund zu rekonstruieren. In Modellen und Laborversuchen werden anschließend das Raumklima dieser historischen Räume und der jetzigen "Ultraclean"-Operationssäle analysiert und verglichen.

Um die Ergebnisse im Alltagsgeschehen von Operationssälen zu verankern und das Umfeld besser zu verstehen, werden wir in Partnerschaft mit dem Royal College of Surgeons OP-Teams befragen. Die Gestaltungsansätze, die dem ExISE-Team, den Betroffenen und Projektpartnern zusagen, werden wir in der Folge modelhaft prüfen. Wir hoffen, dass die Forschungsergebnisse zu einer aussagenkräftigen Kritik und einem fundamentalen Wandel im Design von Operationssälen führen.

ExISE stützt sich auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit von ArchitektInnen, IngenieurwissenschafterInnen, KlinikerInnen, MikrobiologInnene, SpezialistInnen für Infektionskrankheiten, sowie Kunst- und MedizinhistorikerInnen an der Universität Cambridge, dem King's College London, der Universität Leeds, und dem Gabriele Possanner Institut in Wien, sowie des Royal College of Surgeons. Das Projekt wird vom britischen Arts and Humanities Research Council (AHRC) im Rahmen des AHRC Antimicrobial Resistance Call gefördert.

Weitere Informationen über das Projekt "ExISE" finden Sie unter: http://www.gabrielepossanner.eu/wp-content/uploads/2017/12/RCS-Bulletin-Short-P-1.pdf

Gabriele Possanner Institut für interdisziplinäre Forschung

Franz Josephskai 43, A-1010 Wien

Email: Sonia.horn@gabrielepossanner.eu

Website: http://www.gabrielepossanner.eu

(Ende)