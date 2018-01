ADHOC

Mo, 08.01.2018 15:31

New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG: Korrektur der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung vom 29.12.2017

Lüneburg (pta020/08.01.2018/15:31) - Bei der Veröffentlichung der HV Einladung vom 29. Dezember 2017 sind Fehler enthalten.

Der Punkt 10 der Tagesordnung "Beschlussfassung über die Änderung der Satzung" entfällt.

Unter dem Punkt "Teilnahmebedingungen für die Hauptversammlung" soll es statt

"Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft bis zum 29. Januar 2018, 24:00 Uhr (MEZ), unter der folgenden Adresse zugehen:"

"Die Anmeldung und der Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung müssen der Gesellschaft bis zum 12. Februar 2018, 24:00 Uhr (MEZ) unter der folgenden Adresse zugehen:"

lauten.

Unter Punkt "Teilnahmebedingungen für die Hauptversammlung" soll es statt

"Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also den 29. Januar 2018, 24:00 Uhr (MEZ) beziehen."

"Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also den 29. Januar 2018, 0:00 Uhr (MEZ) beziehen."

lauten.

Unter Punkt "Teilnahmebedingungen für die Hauptversammlung" soll es statt

"New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG

c/o Otto M. Schröder Bank AG

Axel-Springer-Platz 3, 20355 Hamburg

Fax: +49 (0)40 34 06 71

E-Mail: hv-nyhag@schroederbank.de"

"New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG

c/o Otto M. Schröder Bank AG

Axel-Springer-Platz 3, 20355 Hamburg

Fax: +49 (0)40 35 928 101

E-Mail: hv-nyhag@schroederbank.de"

lauten.

Unter Punkt "Wahlvorschläge von Aktionären nach § 127 AktG" soll es statt

"Zulässige Wahlvorschläge i.S. v. § 127 AktG sind ausschließlich an unsere Adresse New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG, Stichwort HV 2013, Otto-Brenner-Straße 17, 21337 Lüneburg oder per Telefax: + 49 (0) 4131 - 22 44 105 zu richten."

"Zulässige Wahlvorschläge i.S. v. § 127 AktG sind ausschließlich an unsere Adresse New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG, Stichwort HV 2014, Otto-Brenner-Straße 17, 21337 Lüneburg oder per Telefax: + 49 (0) 4131 - 22 44 105 zu richten."

lauten.

New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG

Der Vorstand

(Ende)