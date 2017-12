b)

Berichtigung

Berichtigung der Meldung vom 22.12.2017: Die Bezeichnung des Feldes Volumen unter 4 c) und 4 d) des Formulars ist nicht eindeutig. In der Erstmeldung vom 22.12.2017 wurde das Volumen jeweils in Stück angegeben. In dieser "Berichtigungsmeldung" wird das Volumen jeweils in Euro angegeben.