Silvester am See oder im Schloss

Mi, 27.12.2017 09:00

Neusiedl am See (pts003/27.12.2017/09:00) - Die Region rund um den Neusiedler See ist eben anders und besonders: Nicht nur, dass natürlich zu Silvester auch dort ausgiebig gefeiert wird. Nein! Am Neusiedler See kann man (und frau) ausgiebig sogar im Bademantel in das neue Jahr "schaukeln". Denn die St. Martins Therme hat bis 2 Uhr früh am ersten Tag des Jahres geöffnet und bietet zudem ein fulminantes Rahmenprogramm inklusive Getränke, kulinarischen Genüssen einen ganzen Tag lang und natürlich einem Feuerwerk und Mitternachtswalzer. Kurz nach Mitternacht gibt es im Saunabereich sogar noch einen "St. Martins Neujahrs-Szigeti-Sekt"-Aufguss. Diese Silvester werden die Teilnehmer ganz sicher so schnell nicht vergessen.

Oder vielleicht eher Silvester mit viel Prunk? Da bietet sich jedenfalls das Schloss Esterházy in der Landeshauptstadt Eisenstadt an. Nach einem 5-gängigen Galadinner mit Weinbegleitung und integrierten Führungen, wird das neue Jahr vom Balkon des Schlosses aus sehr stilvoll mit einem Sekt aus dem Hause Esterházy begrüßt. Versteht sich, dass auch ein Ensemble der Haydnphilharmonie für einen entsprechenden musikalischen Rahmen sorgt.

Weitere Silvester-Highlights am Neusiedler See: In der Seejungfrau in Jois wird wieder die legendäre Silvester-Party abgefeiert, am Schlossplatz in Ei-senstadt moderiert Barbara Karlich die Silvester-Party und im Schlosscafe in Eisenstadt wird von 19.30 Uhr bis 5 Uhr früh stündlich per Vidiwall Silvester aus einem anderen Land eingespielt. Dazu gibt es eine landestypische Speise...

Jubiläumsfanfaren zum Jahresbeginn: Denn wenn das Haydn-Orchesters Eisenstadt gemeinsam mit den Kulturzentren Burgenland das neue Jahr musikalisch feiert, dann klingen zum bereits 21. Mal sowie zu Ehren "151 Jahre Donauwalzer". Stimmkräftige Unterstützung erhält das Ensemble unter Dirigent Peter Schreiber von der Chorvereinigung Schola Cantorum aus Wien. Die Besonderheit: Der Formation gehört mit Dr. Eduard Strauss ein Ururenkel von Eduard Strauss an.

Alles auf einen Blick unter www.neusiedlersee.com

