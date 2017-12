MEDIEN

Di, 26.12.2017 10:05

Update der PixelNet "Foto-Momente"-App - jetzt noch einfacher und schneller zum Fotobuch

Foto-Momente via App festhalten (Copyright: ORWO Net GmbH)



Bitterfeld-Wolfen (pts003/26.12.2017/10:05) - Nichts ist so gut, dass es nicht verbessert werden könnte, dachten sich die Macher der "Foto-Momente"-App von PixelNet. Die Bewährungszeit von neun Monaten hat die im März 2017 vorgestellte Fotobuch-App erfolgreich überstanden. Grund genug, die Entwicklung und Kunden-Rezensionen zur App einmal genau unter die Lupe zu nehmen und kurzum eine neue Version vorzulegen. Noch einfacher und schneller soll nun die Gestaltung eines Fotobuches an jedem Ort und zu jeder Zeit mit dem Smartphone gelingen. Neu an der App sind insbesondere die enorm erhöhte Flexibilität der Foto-Momente sowie die Nutzung aller auf dem Smartphone befindlichen Bilder aus allen vorhandenen Foto-Ordnern.

Die zweite Version der Foto-Momente-App ist bewusst nicht mit unzähligen neuen Features versehen worden, sondern hat vielmehr einen durchdachten Feinschliff erhalten. Die Leichtigkeit und Schnelligkeit, mit denen ein Fotobuch anhand des Smartphones erstellt werden kann, entsprechen dem Grundgedanken der App und sollten in jedem Fall erhalten bleiben. Auf dieser Basis nahm sich PixelNet den zusätzlichen Wünschen der Kunden an.

Brandneu ist zum einen die Möglichkeit, nicht ausschließlich auf den Foto-Ordner des Smartphones zugreifen zu können, in welchem automatisch alle neuen Bilder abgelegt werden. Die neue Version der Foto-Momente-App bietet dem Nutzer nun auch Fotos an, die sich in anderen auf dem Smartphone vorhandenen Ordnern befinden. Zum anderen wird dem App-Nutzer dank der neuen Version besondere Flexibilität beim Zusammenstellen der Foto-Momente geboten. Als Foto-Moment wird in der App eine Reihe von Fotos bezeichnet, die innerhalb eines bestimmten Zeitraumes oder an ein und demselben Ort gemacht wurden. Diese können nun nach Lust und Laune verschoben, neu sortiert oder gänzlich anderen Foto-Momenten zugeordnet werden.

Flexibilität sowie die Berücksichtigung von Kundenwünschen stand für die Entwickler des Updates der Foto-Momente App an oberster Stelle. Aus diesem Gedanken entstand schließlich die Idee, den Nutzer durch den Erhalt von Push-Nachrichten über neue Gutscheine oder besondere Aktionen von PixelNet auf dem Laufenden zu halten. Eines hat sich an der App jedoch nicht geändert: Sie steht weiterhin mit all ihren Funktionen kostenfrei im App Store sowie im Google Play Store zum Download bereit.

PixelNet, eine Handelsmarke des Traditionsunternehmens ORWO Net GmbH, vertreibt seit 2003 vielfältige Foto-Produkte, die im Fotogroßlabor am Standort Bitterfeld-Wolfen hergestellt und gestaltet werden. Zum Sortiment von PixelNet gehören dabei Fotobücher, Wanddekorationen, Fotokalender, Geschenkartikel und klassische Foto-Abzüge. Neu im Programm sind die 2017 eingeführten Tierprodukte, wie etwa Futternäpfe, Hundemarken und Napfunterlagen sowie der Turnbeutel, die Fußmatte und der hölzerne Klemmbrettkalender.

