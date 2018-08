Unger Steel Group realisiert als Generalunternehmer Großprojekt in Meckenheim

BUSINESS

Mi, 22.08.2018 14:25

Meckenheim (pts018/22.08.2018/14:25) - Am 9.8.2018 erfolgte der Spatenstich für die Errichtung einer hochmodernen Verzinkung und Pulverbeschichtung des Zinkpower-Konzerns, einem der weltweit führenden Feuerverzinkungsgruppen. An dem bestehenden Zinkpower-Standort Meckenheim in der Nähe von Bonn errichtet die Unger Steel Group als Generalunternehmer in weniger als 6 Monaten eine neue Verzinkung sowie Büro- und Sozialräumlichkeiten mit einer Fläche von 6.350 m2. Sobald die neue Verzinkungsanlage im Jänner 2019 in Betrieb geht, wird der Altbestand abgerissen und umgehend mit der Errichtung der neuen Pulverbeschichtung und einer großzügigen Lagerhalle begonnen, deren Fertigstellung für Dezember 2019 terminiert ist.

Insgesamt werden Gebäude mit einer Dachfläche von 13.250 m2 (entspricht rund zwei Fußballfeldern), sowie Außenanlagen im Ausmaß von 9.200 m2 nach den modernsten Bauanforderungen neu errichtet. Die Unger Steel Group wurde als erfahrener und verlässlicher Partner für Projekte jeder Größenordnung im internationalen Terrain als Generalunternehmer beauftragt und zeichnet von der Planung über die Errichtung bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe verantwortlich. Dieser neue Auftrag der Zinkpower Gruppe an die Unger Steel Group ist ein weiteres Zeichen einer langjährigen Partnerschaft zweier international erfolgreicher Familienunternehmen. Der Spatenstich erfolgt im Beisein des Bürgermeisters von Meckenheim. Herrn Bert Spilles, sowie der Familie Kopf als Eigentümerin der Zinkpower Gruppe und Herrn Josef Unger von der Unger Steel Group.

Die beiden Familienunternehmen Zinkpower und Unger Steel Group verbindet schon seit rund 30 Jahren eine enge wechselseitige Partnerschaft. So nutzt die Unger Steel Group die umfassende Expertise und hochqualitativen Leistungen der Zinkpower Gruppe für die Beschichtung der von Unger gefertigten Stahlbaukonstruktionen. Mit dem gebündelten Knowhow der beiden international operierenden Unternehmensgruppen konnten dadurch so komplexe Bauvorhaben wie der neue Hauptbahnhof in Wien oder der Snow-Dome im norddeutschen Bispingen erfolgreich umgesetzt werden.

Umgekehrt vertraut die Zinkpower Gruppe der Kompetenz der Unger Steel Group in der termingerechten schlüsselfertigen Errichtung komplexer Bauprojekte und beauftragte Unger in der Vergangenheit als Generalunternehmer mit dem Neubau oder der Erweiterung ihrer Verzinkungen von Deutschland über Österreich bis in den Nahen Osten.

Von der Planung bis zur schlüsselfertigen Übergabe - alles aus einer Hand

Als Generalunternehmer übernimmt die Unger Steel Group die Ausführungs- bzw. Detailplanung inklusive Haus- und Elektrotechnik, und die schlüsselfertige Realisierung der neuen Verzinkung und der hochmodernen Pulverbeschichtung, sowie des Lagers, des Büros und der Außenanlagen. Mit der schlüsselfertigen Errichtung als Generalunternehmer wurde die Unger Stahlbau GmbH mit Sitz in Düsseldorf beauftragt.

Mit Präzision termingerecht ans Ziel

Auf dem bestehenden Standort Meckenheim in der Nähe von Bonn errichtet die Zinkpower Gruppe eine neue und hochmoderne Verzinkung und Pulverbeschichtung um ihre Kunden aus den unterschiedlichen Sparten noch besser und effizienter betreuen zu können. Hierzu wird von der Unger Steel Group in weniger als 6 Monaten eine komplett neue Verzinkung errichtet, welche bereits Anfang 2019 in Betrieb gehen wird. Erst dann wird der Altbestand abgerissen, um die lokalen Kunden von Zinkpower weiterhin durchgehend ohne Unterbrechung in gewohnt hoher Qualität bedienen zu können. Anschließend errichtet die Unger Steel Group die neue Pulverbeschichtung, eine großzügige Lagerhalle sowie Büro und Sozialräumlichkeiten.

Die von Architekt Wilfried Straka geplanten Gebäude ermöglichen äußerst effiziente Arbeitsabläufe und garantieren den Kunden von Zinkpower eine hochqualitative und rasche Umsetzung ihrer Aufträge. Insgesamt werden am bestehenden Zinkpower-Standort Meckenheim Gebäude mit einer Dachfläche von 13.250 m2, sowie Außenanlagen im Ausmaß von 9.200 m2 nach den modernsten Bauanforderungen neu errichtet. Die rund 1.500 Tonnen Stahl für die Tragkonstruktionen der Hallen werden von Unger im eigenen Werk gefertigt und anschließend vor der Montage von Zinkpower in Brunn/Gebirge nahe Wien verzinkt.

"Wir freuen uns, dass die Zinkpower Gruppe, die für ihren hohen Qualitätsanspruch bekannt ist, Unger mit der Umsetzung ihrer neuen Verzinkung und Pulverbeschichtung am Standort Meckenheim als Generalunternehmen betraut hat. Unsere maßgeschneiderten Systemlösungen aus einer Hand tragen durch die rasche und effiziente Umsetzung maßgeblich zum Erfolg unserer Auftraggeber bei. Die termingerechte schlüsselfertige Übergabe erlaubt es unseren Kunden sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Die nun 30 Jahre dauernde Partnerschaft zwischen Zinkpower und Unger unterstreicht die gemeinsamen Werte der beiden Familienunternehmen, wie Fairness, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit", erklärt Geschäftsführer Josef Unger.

Über die Unger Steel Group

Die Unger Steel Group zählt als österreichische Unternehmensgruppe in der ausführenden Bauindustrie zu den führenden und international erfolgreichsten Industriebetrieben Europas. Neben der strategischen Zentrale in Österreich bieten rund 20 eigene Niederlassungen in Zentral- und Osteuropa sowie im Mittleren Osten regionalen Zugang zu sämtlichen Leistungen der Unger Gruppe. Unger bietet seinen Kunden Komplettlösungen aus einer Hand - maßgeschneidert und attraktiv - im Stahlbau, der Generalunternehmung als auch im Real Estate. Die Gesamtkapazität innerhalb der Gruppe beträgt 70.000 Tonnen jährlich, die Produktionsfläche in der Zentrale Oberwart umfasst 30.000 m2, die Produktionsfläche in der 2. Produktionsstätte Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten 32.500 m2. Das 1952 gegründete Unternehmen im Familienbesitz verfügt über eine erstklassige Bonität.

(Ende)