Europäische Datenschutz-Suchmaschine Startpage.com für Goldenen Computer nominiert

MEDIEN

Di, 21.08.2018 10:00

Preisverleihung am 28. August in Berlin

Zeist/Berlin (pts015/21.08.2018/10:00) - Bis 6. August konnten User für die europäische Datenschutz-Suchmaschine Startpage.com https://startpage.com voten. Am 28. August werden die Gewinner im Rahmen einer Gala im Journalisten-Club geehrt.

Das Startpage.com-Team freut sich über die Nominierung für den Goldenen Computer 2018. In der Kategorie Security konnten die Leser der Computer Bild abstimmen, welches Produkt den begehrten Preis verdient.

Robert Beens, CEO von Startpage.com: "Wir sind stolz auf diese Nominierung. Sie beweist, dass unser langjähriger Einsatz für Online-Privatsphäre und Datenschutz das öffentliche Bewusstsein für diese Themen verändert hat und unser Dienst positiv wahrgenommen wird."

Die Preisverleihung findet drei Tage vor der Technik-Messe IFA 2018, also am 28. August 2018, im Journalisten-Club des Axel Springer Verlagshauses in Berlin statt. Durch den Abend führt die bekannte Schauspielerin und Moderatorin Barbara Schöneberger.

Sollte Startpage.com den Goldenen Computer gewinnen, wäre das schon der 2. namhafte Preis in diesem Jahr. Erst vor wenigen Monaten wurde die Suchmaschine vom Magazin Chip zur besten Datenschutz-Suchmaschine gekürt.

Über Startpage.com

Startpage.com ist die diskreteste Suchmaschine der Welt, die auf jegliches Tracking verzichtet und keine persönlichen Userdaten sammelt. Startpage.com hat seinen Sitz in Europa und unterliegt somit nicht der US-Gesetzgebung. Startpage.com war die erste Suchmaschine, die 2009 mit dem Europäischen Datenschutz-Gütesiegel ausgezeichnet wurde. Zusätzlich zur anonymen Suche gibt es einen kostenlosen Proxy-Service, mit dem Websites anonym besucht werden können.

(Ende)