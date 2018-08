25 Jahre NPO-Kongress: Zukunft aktiv gestalten

BUSINESS

Mo, 20.08.2018 13:00

Save the Date: 17. und 18. Oktober 2018

Wien (pts018/20.08.2018/13:00) - Digitale Transformation, modernes Controlling und Ressourcensteuerung wirkungsvoll einsetzten: Die Jubiläumsausgabe des NPO-Kongresses beleuchtet die schwerwiegenden Veränderungen der Branche und skizziert einen Weg in die Zukunft.

Organisationen zukunftsfit machen

Unter dem Motto "Zukunft aktiv gestalten!" will das Controller Institut am 17. und 18. Oktober 2018 im Schloß Schönbrunn den Themenbogen der letzten Jahre aufgreifen, ihn konsequent weiterführen und folgende Schwerpunkte bearbeiten:

- Digitale Transformation: Wie nutzen wir digitale Potenziale zur aktiven Weiterentwicklung?

- Stabilität & Agilität: Welche Instrumente helfen den Spagat zu meistern?

- Controlling & Datenschutz: Wie bringen wir Big/Smart Data, Controlling-Effizienz und Datenschutz unter einem Hut?

- Finanz- & Personalressourcen: Wie optimieren und entwickeln wir den Ressourceneinsatz weiter?

Im Fokus des diesjährigen NPO-Kongresses steht der digitale Transformationsprozess mit all seinen Problemstellungen und Erfolgsaussichten. In den letzten 25 Jahren hat sich der NPO-Kongress als erste Anlaufstelle für Führungskräfte im deutschsprachigen Raum etabliert. Er richtet sich an Non-Profit-Organisationen, öffentliche Verwaltungen, Stiftungen und Sozialunternehmen.

Als Informations- und Networking-Plattform werden topaktuelle Erkenntnisse von hochkarätigen Sprechern aus Wissenschaft und Praxis in Key Notes und Plenarvorträgen an Hand von persönlichen Erfahrungen und Best-Practice-Beispielen weitergegeben. Neue Methoden und Werkzeuge werden in interaktiven Workshops vorgestellt.

Nähere Informationen sowie ein aktueller Auszug der Referenten des 25. NPO-Kongresses unter http://www.npo-kongress.at

