Energy Drinks und Alkohol sind riskante Mischung

LEBEN

Fr, 17.08.2018 06:05

Zebrafische: Wodka Enery macht extra kirre (Foto: P-v-K, pixelio.de)



Portsmouth (pte002/17.08.2018/06:05) - Mischgetränke aus Energy Drink und Hochprozentigem erfreuen sich großer Beliebtheit, doch womöglich verschärft diese Kombination die negativen Folgen des Alkohols. Das legt eine Studie von Forschern der University of Portsmouth https://port.ac.uk und der Federal University of Santa Maria https://www.ufsm.br nahe. Das in bekannten Energy Drinks wie Red Bull enthaltene Taurin führt demnach in Kombination mit Alkohol zu Problemen mit dem Sozialverhalten und besonders hoher Risikobereitschaft - zumindest bei Zebrafischen.

Mischung macht unvorsichtig

Mischungen wie der Klassiker Wodka Red Bull sind nicht zuletzt deshalb beliebt, weil dank des Energy Drinks der Alkohol gefühlt nicht so müde macht. "Die Effekte des Mischens von Energy Drinks und Alkohol müssen erst geklärt werden", warnt jedoch Matt Parker, Dozent für Verhaltenspharmakologie und molekulare Neurowissenschaften in Portsmouth. Die aktuelle Studie ist ein erster Schritt, das zu ändern - und legt nahe, dass die Mix-Drinks vielleicht nicht so müde machen, doch dafür andere negative Auswirkungen des Alkohols verstärken.

Da Zebrafische auf Alkohol mit ähnlichen Verhaltens- und biologischen Veränderungen reagieren wie Menschen, haben die Forscher zunächst an diesen experimentiert. Dabei wurden Gruppen von je vier Tieren eine Stunde lang entweder reinem Wasser oder Wasser mit nur Alkohol oder Taurin, oder mit Alkohol und Taurin ausgesetzt. Danach haben die Forscher das Verhalten der Tiere zu drei verschiedenen Zeitpunkten beobachtet. Dabei hat sich gezeigt, dass die der Mischung ausgesetzten Fische weniger mit Artgenossen interagiert haben als andere. Zudem haben sich diese Tiere eher in der Gefahrenzone des Versuchstanks mit simuliertem Raubfisch aufgehalten.

Lieber Vorsicht walten lassen

"Wir haben festgestellt, dass die Beigabe von Taurin, einem Bestandteil vieler Energy Drinks, bei Zebrafischen riskante Entscheidungen begünstigt und ihren sozialen Zusammenhalt schwächt", sagt daher Parker. Dies lege nahe, dass die Kombination von Taurin mit Alkohol manche negative Auswirkungen des Letzteren verstärke. "Die Leute sollten sich im Klaren sein, dass der Konsum von Energy Drinks in Kombination mit Alkohol womöglich das Urteilsvermögen einschränkt", warnt der Wissenschaftler. Er rät daher, solche Mischgetränke mit Vorsicht zu genießen.

