App lässt Smartphone-Akku länger halten

Do, 16.08.2018 12:30

Smartphone-Nutzung: Multitasking killt Akku (Foto: Derick Anies, unsplash.com)



Waterloo (pte026/16.08.2018/12:30) - Forscher der University of Waterloo https://uwaterloo.ca haben eine App entwickelt, mit der der Akku eines modernen Android-Smartphones um bis zu eine Stunde länger läuft - und auch insgesamt länger hält. Dazu setzt das Team darauf, unnötige Stromverschwendung im Multi-Window-Modus zu reduzieren. Den Wissenschaftlern zufolge sinkt so der Verbrauch, ohne dass die Performance leidet.

Ungenutzte Fenster abdunkeln

"Das eingebaute Multi-Window-Feature neuerer Android-Betriebssysteme erlaubt Nutzern, ähnlich wie am Laptop mehrere Fenster und Dateien geöffnet zu haben, doch das bewirkt einen unnötigen Energieverbrauch", sagt Kshirasagar Naik, Professor am Fachbereich Elektro- und Computertechnik der University of Waterloo. Die neue App wirkt dem entgegen, indem sie selektiv die Helligkeit jener Fenster reduziert, die der Nutzer gerade nicht verwendet.

Da Bildschirmhelligkeit einer der wichtigsten Stromfresser bei Smartphones ist, sinkt somit der Verbrauch. Was das unterm Strich wirklich bringt, haben die Forscher mithilfe von über 200 Usern evaluiert. Die Nutzer haben die Stromspar-App auf ihren Smartphones genutzt, während sie den Multi-Window-Modus verwenden. Dabei hat sich gezeigt, dass die App die Akkulaufzeit um zehn bis 25 Prozent gesteigert hat.

Akkus halten doppelt länger

Aufgrund der intensiven Nutzung moderner Smartphones sehen sich immer mehr Nutzer genötigt, ihre Geräte mehrmals täglich ans Ladegerät zu hängen. Diese häufigen Ladezyklen tun dem Akku nicht gut. "Batterien, die für drei Jahre gedacht sind, müssen womöglich schon nach zwei Jahren getauscht werden", sagt Naik. Die App könnte auch dagegen helfen, wenn Smartphone-Akkus länger vorhalten und sich dadurch unnötige Ladezyklen ersparen.

