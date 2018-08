Drei neue Partner steigen in die TPA-Führungsriege auf

BUSINESS

Do, 16.08.2018 11:10

Wien (pts020/16.08.2018/11:10) - TPA, eines der führenden österreichischen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen, hat kürzlich drei weitere Führungskräfte zu Partnern ernannt. Die neuen Partner zeichnen sich durch breite fachliche Expertise im Bereich Steuerberatung bzw. Wirtschaftsprüfung aus.

Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin Melanie Mischkreu, Immobilienexperte Gerald Kerbl und Michael Knaus, Leiter des TPA-Standortes in Slowenien, sind die "Neuen" an der Spitze des Unternehmens. Insgesamt zählt das Beratungsunternehmen mit 12 Standorten und rund 550 Mitarbeitern in ganz Österreich nun 40 Partnerinnen und Partner.

Die neuen Partnerinnen und Partner bei TPA im Detail:

Melanie Mischkreu

Die Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin hat erste Berufserfahrung im internationalen Beratungsumfeld gesammelt und bereichert seit zehn Jahren das TPA Team mit ihrem Fachwissen und ihrem Elan. Ihre Schwerpunkte liegen in der Beratung von Immobilientransaktionen, M&A und internationalem Konzernsteuerrecht. Um die Perspektive ihrer Klienten einnehmen und innovative, nachhaltige Lösungen entwickeln zu können, sind breites Wissen, Aufgeschlossenheit und Flexibilität absolute "Musts" für die Betriebswirtin. Ihre Freizeit verbringt sie gerne auf Reisen, beim Wandern und mit Familie und Freunden.

Gerald Kerbl

Der dynamische Betriebswirt Gerald Kerbl hat sehr früh seine Leidenschaft für die Immobilienbranche entdeckt. Mit zahlreich publizierten Fachartikeln aus dem Bereich Steuerrecht und seiner langjährigen Vortragstätigkeit, unter anderem als Lektor an der FH Wien, hat sich der Steuerberater einen Namen in der Fachwelt gemacht. Neben seinem exzellenten Fachwissen schätzen seine Kunden an ihm sein offenes und lösungsorientiertes Wesen. "Love it, change it or leave it!", so seine Philosophie. Gerald Kerbl ist seit 2002 bei TPA und verheirateter dreifacher Familienvater.

Michael Knaus

Michael Knaus ist seit 16 Jahren bei TPA. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in der rechtlichen Betreuung von kleinen und mittelgroßen Unternehmen, die er umfassend zu abgaben-, gesellschafts- und arbeitsrechtlichen sowie Themen des internationalen Steuerrechts berät. Besondere Expertise bringt Michael Knaus im Bereich grenzüberschreitender Sachverhalte in Slowenien mit: unter anderem bei der steuerlichen Optimierung auf Gesellschafts-, Gesellschafter- und Geschäftsführerebene. Er hat den Standort in Slowenien aufgebaut und leitet ihn. Michael Knaus war Mitglied der Expertengruppe zur EU-Anpassung des slowenischen Gesellschaftsrechts. Seit vielen Jahren betreut er Unternehmen beim Markteintritt in Slowenien. Lösungsorientiert und immer den Fokus auf der Zufriedenheit der Kunden: Das ist der oberste An-spruch des gebürtigen Kärntners. Ein innovativer Zugang zu komplexen Herausforderungen zeichnet seinen Arbeitsstil aus. Michael Knaus ist auch Herausgeber, Fachbuchautor und Verfasser zahlreicher Fachpublikationen in Österreich, Slowenien und Deutschland. Über viele Jahre war er Schriftleiter einer renommierten Fachzeitschrift für Recht und Steuern in Mittel- und Osteuropa. Er ist verheiratet und Vater zweier Söhne.

TPA: Zahlen & Fakten

TPA ist eines der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Mittel- und Südosteuropa. Das Dienstleistungsangebot umfasst Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Die TPA Gruppe ist in elf Ländern in Mittel- und Südosteuropa tätig: Albanien, Bulgarien, Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Die TPA Gruppe beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 27 Standorten. Die TPA Gruppe ist ein unabhängiges Mitglied der Baker Tilly Europe Alliance. Das Baker Tilly International Netzwerk besteht aktuell aus 126 unabhängigen Mitgliedern in 147 Ländern mit insgesamt 33.600 Mitarbeitern und 796 Büros und zählt mit diesem Angebot zu den "Top Ten" der weltweit tätigen Beratungsnetzwerke. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: http://www.tpa-group.at

