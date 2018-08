Finanzierungen bei den Junior-Bergbaugesellschaften

BUSINESS

Di, 14.08.2018 09:45

Herisau (pts014/14.08.2018/09:45) - Kapital für die Erschließung und Entwicklung neuer Minen ist ein entscheidendes Thema für Junior-Unternehmen.

Laut einer allseits bekannten Statistik werden von 10.000 anvisierten Projekten nur zehn Prozent dann auch bebohrt. Eine aktuelle Studie von Prospectors & Developers zeigt, dass für die Frage, ob Finanzierungen zustande kommen, die Rohstoffpreise von besonderer Bedeutung sind. Dies gilt sowohl für Projekte in einer frühen Phase, als auch für entwickelte Projekte.

Als die Rohstoffpreise 2016 und 2017 zu steigen begannen, legten die für die Bergbaubranche aufgebrachten Mittel in 2017 um 61 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu. Das Nachsehen bei den Finanzierungen haben die sogenannten Grassroot-Explorationsprojekte. Dies sind die Projekte, wo ein Geologe eine Mineralisierung vermutet, deren Vorhandensein aber noch völlig ungewiss ist. Neuentdeckungen haben es daher nicht leicht. Doch auch in diesem Bereich, so Experten von der PDAC, steigt die Zahl der erfolgreichen Finanzierungen.

Historische Finanzierungs-Hochstände sind noch weit weg, aber es gelingen deutlich mehr Finanzierungen als vor fünf Jahren. Die Hälfte der weltweiten Explorationen und der weltweit getätigten Finanzierungen liegt im Goldbereich. Ein anderes wichtiges Gebiet, das derzeit wächst, ist der Batteriebereich, damit Lithium und Kobalt als die begehrten Rohstoffe.

Jedenfalls ist es erfreulich für ein Bergbauunternehmen, wenn es ausreichend finanziert ist, um sein Projekt zu entwickeln und zur Produktion zu bringen. Wichtige Finanzierungen haben Auryn Resources oder Treasury Metals kürzlich unter Dach und Fach gebracht.

Auryn Resources - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298461 - wird eine gerade durchgeführte Privatplatzierung (4,6 Millionen Dollar) verwenden, um die laufende Exploration auf seinem Sombrero-Projekt in Peru und auf den Goldprojekten Committee Bay und Gibson MacQuoid in Nunavut und auf seinem Homestarke Ridge-Goldprojekt voranzutreiben.

Auch Treasury Metals - http://rohstoff-tv.net/c/c,search/?v=298479 - konnte vor kurzem fünf Millionen CanDollar durch eine Privatplatzierung einstreichen. Verwendet wird das Geld, um das Goliath-Goldprojekt in Ontario weiter zu entwickeln. Schätzungsweise 1,14 Millionen Unzen Gold und zwei Millionen Unzen Silber sollen hier produziert werden können.

