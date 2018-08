MEDIEN

Mo, 13.08.2018 13:00

Studio Ideenladen eröffnet Hotel-Unit

Krems (pts015/13.08.2018/13:00) - Das Studio für Branding & Digital mit Sitz in Niederösterreich gründet eine eigene Unit, die sich auf Betreuung, Rebranding und Neueröffnung von Hotels spezialisiert.

"Wir haben uns immer schon wohl gefühlt in der Zusammenarbeit mit Hotelkunden und haben bereits Erfahrungen in der Betreuung von rund 50 Hotels im In- und Ausland sammeln dürfen. Die Gründung eines eigenen Teams aus Experten mit digitalen und analogen Skills war daher der nächste logische Schritt in unserer Unternehmensentwicklung", ist Geschäftsführer Sebastian Streibel überzeugt.

Für das Team konnte Dominik Schrattbauer als Experte in der Betreuung von Hotels gewonnen werden. Schrattbauer war zuvor bei der österreichischen Hotelkette Vienna House und davor für die Loisium Wine & Spa Resorts tätig. Bei ihm laufen die Fäden der neuen Projekten zusammen.

"Wir wollen unser Hotel-Know-how mit visueller Stärke und technischer Kompetenz zusammenführen und für den Hotelier ein 360-Grad-Partner sein, der gemeinsam mit dem Hotelteam Projekte vorantreibt und auf das nächste Level hebt", freut sich Schrattbauer auf seine neue Aufgabe.

Aktuell arbeitet Ideenladen am Branding des Hotel Rainers21, welches am 1.12. seine Zimmertüren am Campus21 öffnet. Weitere großartige Hotelprojekte sind gerade am Entstehen.

(Ende)