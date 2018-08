Bessere Performance von Firmen mit LGBT-Anteil

BUSINESS

Mo, 13.08.2018 12:30

Manager: LGBT-Community tut Perfomance gut (Foto: M. Fröhlich, pixelio.de)



Milwaukee (pte014/13.08.2018/12:30) - Unternehmen mit einem oder mehreren Personen der LGBT-Community in Führungspositionen liefern in einer Reihe von Kategorien eine bessere Perfomance ab als solche ohne. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie der Wisconsin LGBT Chamber of Commerce http://wislgbtchamber.com in Zusammenarbeit mit Kollegen der Marquette University http://marquette.edu .

Verantwortung und Support

Die Umfrage richtete sich insgesamt an 579 Mitglieder-Firmen des LGBT Chambers, wobei nur 88 der Unternehmen antworteten. Die durchschnittliche Mitarbeiter-Gesamtzahl der Firmen betrug dabei etwa 2.200. Die Teilnehmer wurden gebeten, 73 Fragen anhand einer Fünf-Punkte-Bewertungsskala zu beantworten, die sich auf LGBT-Repräsentation in Führungspositionen und Themen wie unterstützende Arbeitsplatzpolitik oder Corporate Responsibility konzentrierten.

61 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, zumindest einen oder mehrere LGBT-Personen in einer Führungsposition zu haben. Unternehmen mit mindestens einer LGBT-Person in Top-Führungspositionen erzielten in den Befragungen zur "Organisational Performance", "Social And Environmental Corporate Social Responsibility", "Workforce Quality And Utilisation" und "High Performance Human Resource Management Practices" signifikant höhere Bewertungen.

Vielfalt nützlich

In der Kategorie "LGBT-unterstützende Richtlinien und Praktiken" zeigte sich jedoch fast kein Unterschied zwischen Unternehmen mit oder ohne mindestens einer LGBT-Person in einer leitenden Führungsrolle. "Diese Studie bestätigt, was wir seit Jahren schon sagen: LGBT-Personen in Führungspositionen zu haben, seien es CEOs, Inhaber oder Teile des Senior Managements, ist gut für das Geschäftsergebnis. Einfach gesagt: Vielfalt ist gut fürs Geschäft", resümiert Jason Rae, Geschäftsführer der Wisconsin LGBT Chamber of Commerce.

Zum Paper "Examining the Impact of LGBT Senior Leadership Representation on Business Outcomes": https://bit.ly/2P4qoHD

(Ende)