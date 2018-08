Alkohol und Hass: PR-Kampagne degradiert Mieter

MEDIEN

Mo, 13.08.2018 11:30

Anstoßen: Plakat richtet sich an Vermieter



Wellington (pte013/13.08.2018/11:30) - Die Werbekampagne eines Franchisenehmers der Immobilienverwaltung Quinovic https://quinovic.co.nz hat zahlreiche Mieter degradiert und verärgert. Eine der umstrittenen Grafiken zeigte etwa mit Alkohol gefüllte Gläser und richtete sich mit der Frage an Vermieter, ob sie extra zu wenig Miete verlangten, weil sie gerne das soziale Leben ihrer Mieter finanzierten. Eine andere Werbeanzeige droht mit Gewalt.

Gewalt von Vermietern

Die heftig kritisierte Kampagne umfasst mehrere Motive. Auf einer der umstrittenen Grafiken ist ein Mann mit stark verzogenem Gesicht zu sehen, betitelt mit der Phrase: "Deine Mieter hassen uns womöglich. Du wirst uns lieben!". Der Organisation für Mieter "Renters United" https://rentersunited.org.nz stach jedoch noch eine andere Anzeige ganz besonders ins Auge: Zu sehen sind zwei sich gegenüberstehende Männer. Der eine droht dem anderen ganz offensichtlich Gewalt an. Daneben der Slogan: "Hast du Angst deinen Mann zu stehen? Wir jedenfalls nicht".

"Abgesehen von der impliziten Botschaft, dass Männlichkeit Gewalt gleichkommt, scheint diese Werbung Dienste anzubieten, wie etwa Mieter zu bedrohen und auszubeuten", erklärt Kate Day, Pressesprecherin von Renters United. Die unter Beschuss stehende Immobilienverwaltung hat nun versucht, Klarheit zu schaffen: "Quinovic hatte landesweit 34 Franchisenehmer und die Facebook-Kampagne war eine lokale Büroinitiative, die nicht von der Quinovic Group-Niederlassung unterstützt wurde, noch entspricht sie unseren Markenstandards", so Geschäftsführer Paul Chapman.

Späte Einsicht

"Wir haben darum gebeten, dass die Anzeigen entfernt werden und der Franchisenehmer hat dies bereits bestätigt. Das Büro der Quinovic-Gruppe unterstützt auf keinen Fall die Bilder und Messages, die in den Anzeigen vermittelt wurden und wir haben den Franchisenehmer auf stärkste Weise zensiert", so Chapman. In einem offiziellen Statement richtet sich der Franchisenehmer "Quinovic Te Aro" nun ebenfalls mit einer Entschuldigung an seine Mieter: "Die Botschaft sollte keineswegs beleidigend gegenüber Mietern sein. Quinovic Te Aro schätzt seine Mieter sehr und wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Beleidigungen."

