Mo, 13.08.2018 10:35

Sophienwald bringt GRAND CRU-Kollektion auf den Markt

Sophienwald bringt GRAND CRU-Kollektion auf den Markt (Foto: eWein.com)



Wien (pts011/13.08.2018/10:35) - Um Weinliebhabern den Genuss von hochwertigen Weinen und Champagnern noch schmackhafter zu machen, designte Eigentümer und Geschäftsführer Gerhard Illek eine neue mundgeblasene Produktlinie für die Marke Sophienwald: Die GRAND CRU-Kollektion ist ab sofort auch für Endverbraucher im Online-Shop von eWein unter https://www.ewein.com/sophienwald erhältlich.

Neben bekannten Faktoren wie Trinktemperatur und Lagerung spielt das Weinglas eine oftmals unterschätzte Rolle beim Weingenuss. Die Kunst des modernen Weingenießens liegt darin, dem sich im Glas befindlichen Wein die Chance zur bestmöglichen Entfaltung zu geben. Das Ziel von Sophienwald ist es, mit mundgeblasenen Qualitätsgläsern einen besonderen Weingenuss zu bieten: Mit ihren filigranen, hauchdünnen Wänden und einer Form, die der Funktion folgt, schaffen Sophienwald-Gläser eine vollendete Basis, die bislang unentdeckte Nuancen preisgibt. Durch die Glasform des Kelches mit dem breiten Boden wird insbesonders die Qualität des Weins unterstützt. Um diesen Effekt weiter zu perfektionieren, bringt Sophienwald nun auch eine eigene GRAND CRU-Kollektion auf den Markt.

Die neue GRAND CRU-Kollektion

Inspiriert von Spitzen-Winzern und -Sommeliers, die immer wieder den Wunsch nach "Gläsern, die den Weinen auf Augenhöhe begegnen" kundtaten, beschloss Gerhard Illek sich dieser Thematik anzunehmen. Denn hochqualitative Weine brauchen genauso hochwertige Gläser, um Bouquet und Aroma ideal entfalten zu können. Die neue GRAND CRU-Kollektion von Sophienwald ist für den Genuss von Grand Cru Weinen als auch Champagner konzipiert und setzt sich aus einem "Bordeaux" (Höhe: 265mm/Füllmenge: 680ml), "Bourgogne" (Höhe: 255mm/Füllmenge: 900ml) und "Champagne"-Grand Cru Glas (Höhe: 265 mm/Füllmenge: 550ml) zusammen.

Die Idee hinter dem Unternehmen Sophienwald ist, mit einer möglichst kleinen Anzahl von Gläsern ein breites Spektrum an Weinen abzudecken. Eigentümer und Geschäftsführer Gerhard Illek ist es bereits mit seiner PHOENIX-Kollektion gelungen, mit nur wenigen Weingläsern, ergänzt durch ein Schaumwein- und Champagner-Glas, die höchsten Anforderungen der Weinentfaltung zu erfüllen. Vollendet wird die vom Designansatz kurz gehaltene Trinkglasserie durch einen Wasserbecher, einen Dekanter und einen Krug, selbstverständlich alle mundgeblasen.

Das Unternehmen Sophienwald wurde 2014 gegründet

Die Gemeinde Alt-Nagelberg kann als Ursprung der kaiserlichen und königlichen Glaskunst im Waldviertel und Böhmen gesehen werden: Unter der Führung von Familie Stölzle wurde beginnend mit 1725 und ab 1847 bis 2006 Glas von Weltruhm hergestellt. Anknüpfend an diese große Tradition hat Gerhard Illek 2014 den historisch bedeutenden Standort mit der Marke Sophienwald neu belebt.

Sophienwald-Produkte werden an den Ursprüngen der Glasproduktion in den Ländern der ehemaligen k. u. k.-Monarchie, nämlich in Ungarn und der Slowakei, in traditioneller Handwerkskunst aus ausgewählten Rohstoffen hergestellt. Die Handarbeit erinnert an die filigrane Kunstfertigkeit venezianischer Glaskünstler der Renaissance. Die Marke Sophienwald verkörpert somit das Zusammentreffen von traditionellem Kunsthandwerk und modernem, funktionalem Design.

Über Sophienwald

Gerhard Illek hat 2014 mit der Marke Sophienwald die Tradition der Herstellung von hochwertigen, ausschließlich mundgeblasenen Qualitätsgläsern wieder aufgegriffen und den historisch bedeutenden Standort Alt-Nagelberg neu belebt. Sophienwald-Produkte werden in der EEC (Ungarn und Slowakei) hergestellt und in die ganze Welt exportiert. Derzeit gibt es zwei Sortimentslinien - PHOENIX und GRAND CRU - sowie Accessoires wie Dekanter, Krüge und Wassergläser.

http://www.sophienwald.com

https://www.ewein.com/sophienwald

http://www.facebook.com/sophienwald

http://www.instagram.com/sophienwald_oesterreich

