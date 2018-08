Renovieren statt rausreißen

LEBEN

Mi, 08.08.2018 11:00

Wien (pts019/08.08.2018/11:00) - Alte, bestehende Holzböden können mit jedem Wohntrend mitgehen. Das schwedische Unternehmen Bona hat ein neues Konzept entwickelt, das inspiriert, Holzböden zu renovieren. Bona Inspiration besteht aus fünf stylischen Trends und 17 Looks, die aktuelle Wohntrends aufgreifen und in Kooperation mit der schwedischen Trendforscherin Cay Bond erarbeitet wurden.

Nordic Shimmer: natürlich und beruhigend

Der Trend Nordic Shimmer spiegelt die nordische Natur wider - die Tiefen Wälder und die stillen Seen. Dieser Stil ist weder laut noch schrill. Damit fängt man Sie die Seele des Nordens ein. Der nordische Stil hat auf Innenräume und auf Menschen eine beruhigende Wirkung. Ein zeitloses Erscheinungsbild wie dieses ist immer gefragt. Nun können Sie von Ihrem Bodenleger Ihren Holzboden schnell und einfach in einen der vier Nordic Looks - Milk, Frost, Natural oder Ash - umwandeln lassen.

Weiches Licht und dezente Farben

In allen nordischen Häusern spielt natürliches Licht eine wichtige Rolle. Mildern Sie den Kontrast, indem Sie den Lichteinfall dämpfen und wählen Sie dezente Farben aus der nordischen Natur. Mit Stoffen und anderen Designelementen, die zum unaufdringlichen Charme Ihres Holzbodens passen, lässt sich dieser Stil noch unterstreichen. Rauchiges Blau, Grau und Beige passen perfekt zu den natürlichen Holzoberflächen von Böden und Möbeln.

Lassen Sie sich inspirieren. Die weitere Bona Inspiration Trends: Garden Atmosphere, Malibu Dreams, New Modern, Touch of Grace.

