Schloss Halbturn voller Gartenlust

LEBEN

Mi, 08.08.2018 09:00

Region Neusiedler See von 24. bis 26.8. Treffpunkt der Gartenfreunde

Halbturn (pts014/08.08.2018/09:00) - Das Barockjuwel als Mittelpunkt für Gartenfreunde: Schloss Halbturn in der Region Neusiedler See, sonst vor allem bekannt als Konzert-, Kultur-, Kunst- und Kulinarik-Kulisse, blüht Ende August so richtig auf. Von 24. bis 26.8. findet wieder "Gartenlust auf Schloss Halbturn" statt. Jene Veranstaltung, wo sich alljährlich im romantischen Ambiente nicht nur über hundert Aussteller aus ganz Europa tummeln, sondern auch viele hundert Gäste sich über die neuesten Gartentrends informieren. Und natürlich Pflanzen kaufen...

Seit Jahren ist "Gartenlust" ein wichtiges Ereignis im Kalender aller Gartenfreunde und Liebhaber von Schönem und Besonderem für Haus und Garten. Das stimmungsvolle Gartenparterre des Parks und die historischen Innenhöfe des Schlosses bilden die einmalige Kulisse. Die Veranstalter weisen übrigens extra darauf hin, dass auch Gäste mit Hunden auf dem Gelände herzlich willkommen sind!

Schloss Halbturn an sich ist ja schon absolut einen Besuch wert. Und so können die "Gartenlust-Gäste" gleich auch einen Blick ins "Geheimnisvolle Morgenland" werfen. So heißt nämlich die Jahres-Ausstellung im Barock-Schloss. Noch bis 4. November sind auf fast 1000 m^2 Ausstellungsfläche über 600 kostbare Stücke aus der atemberaubenden Kultur des Morgenlandes zu sehen. Originalgetreue Installationen ebenfalls: etwa ein großzügig angelegter Bazar oder eine Nachbildung eines Harems.

Weitere Infos unter: http://www.neusiedlersee.com

(Ende)