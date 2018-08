"Gesunde Herzen für München" im Rahmen des größten Kardiologenkongresses

LEBEN

München (pts022/07.08.2018/11:30) - PA der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) zum Europäischen Kardiologenkongress (München)

München ist Welthauptstadt der Herzmedizin

Ende August findet in München der Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) statt - dann ist München für fünf Tage Welthauptstadt der Herzmedizin. Unter dem Motto "Gesunde Herzen für München" findet am 25.8. eine Informations- und Erlebnisveranstaltung mitten in München auf dem Odeonsplatz statt. Für Jung und Alt ist kostenfrei von 10 Uhr bis 17 Uhr ein informatives, spannendes und unterhaltsames Programm zum Thema Herzgesundheit geboten.

Vom 25. bis 29. August 2018 findet in der Messe München der Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) statt - dann ist München fünf Tage lang Welthauptstadt der Herzmedizin.

Die Erlebnisveranstaltung "Gesunde Herzen für München" rund um das Thema Herzgesundheit sorgt dafür, dass neben einem eindrucksvollen wissenschaftlichen Programm für mehr als 30.000 Herzspezialisten auch die unterhaltsame Information von Nicht-Medizinern nicht zu kurz kommt. Am Samstag, dem 25. August gibt es auf dem Odeonsplatz von 10 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt ein informatives, spannendes und unterhaltsames Programm für Jung und Alt.

"Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in Deutschland noch immer die Todesursache Nummer Eins. Daran sind trotz aller Fortschritte der modernen Herzmedizin unter anderem unbehandelte Risikofaktoren wie Übergewicht, erhöhte Cholesterinwerte, Diabetes und Bluthochdruck mit beteiligt", sagt Prof. Dr. Ellen Hoffmann, Chefärztin der Kardiologie im Herzzentrum des Klinikums Bogenhausen. Umso wichtiger ist es, über das Thema Herzgesundheit bestmöglich zu informieren. "Genau das bieten wir mit der Erlebnisveranstaltung in einer sehr unterhaltsamen Art und Weise."

Veranstalter ist die Europäische Gesellschaft für Kardiologie unter der Schirmherrschaft der Deutschen Herzstiftung e. V. Organisator ist das Städtische Klinikum München.

Ein Auszug aus dem vielfältigen Programm:

Besucher können im Herzen Münchens das faszinierende Organ Herz und seine Funktionsweise hautnah in einem begehbaren Modell erleben. Erfahrene Sportler und Trainer zeigen sanfte Übungen, die den Kreislauf in Schwung bringen. Wer mehr Aktivität wünscht, kann sich mit den Spielerinnen der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft und dem Nachwuchs des EHC Red Bull München messen.

Besucher können sich über wirksame Vorbeugung von Herzerkrankungen und über das richtige Verhalten im Notfall informieren. Wer möchte, kann sich auch sein individuelles Herz-Risikoprofil berechnen lassen.

Münchner Herzspezialisten und die Deutsche Herzstiftung beantworten gerne individuelle Fragen und beraten umfassend.

Das komplette Programm von "Gesunde Herzen für München" gibt es hier: http:// klinikum-muenchen.de/veranstaltungen/veranstaltung/event/gesunde-herzen-fuer-muenchen

Titelfoto: Prof. Dr. Ellen Hoffmann, Chefärztin der Kardiologie im Herzzentrum des Klinikums Bogenhausen

