Social Media eng verknüpft mit Musikkonsum

MEDIEN

Di, 07.08.2018 11:30

Tastatur: User bevorzugen Musik statt Politik (Foto: I-vista, pixelio.de)



New York (pte020/07.08.2018/11:30) - Neun von zehn Social-Media-Nutzern beschäftigen sich im Rahmen einer App immer auch mit einer musikbezogenen Aktivität. Das zeigt eine aktuelle Erhebung des Forschungs- und Analyseunternehmens MusicWatch http://musicwatchinc.com . Social Media und Musik stehen demnach in einem engen Zusammenhang.

Musik statt Politik

Für die Studie befragten die Researcher 800 Nutzer von Facebook, Twitter, Instagram und Snapchat, die angaben, mindestens einmal im Monat ihren Account zu nutzen. Zwei von drei Nutzern (rund 63 Prozent) geben an, dass sie neue Künstler in sozialen Netzwerken für sich entdecken. Fast 60 Prozent der User besuchen Streaming-Dienste, nachdem sie ein Update oder einen Tweet ihres Lieblingskünstlers gesehen haben.

Auf Facebook ist die beliebteste Aktivität mit Musikbezug das Teilen von Links zu Veröffentlichungen auf Streaming-Diensten, einschließlich Playlists. "Wir folgen doppelt so häufig Bands wie Politikern. Der Grund ist einfach: Während der heutige Tweet oder Modekommentar an Bedeutung verliert, haben die Nutzer ein anhaltendes Interesse an den Karrieren ihrer Lieblingskünstler und wollen Updates zu deren Musikprojekten, Live-Touren und ihrem Lebensstil", heißt es im MusicWatch-Blog.

Plattformen unterschiedlich genutzt

Instagram führt bei Aktivitäten in Bezug auf die Musikbranche die Liste an: 56 Prozent der Nutzer folgen, teilen oder taggen Musikkünstler in ihren Fotos. Der Kurznachrichtendienst Twitter folgt mit 51 Prozent, dann Facebook mit 44 Prozent, wobei sich Nutzer, die angeben, täglich in dem sozialen Netzwerk unterwegs zu sein, häufiger für derlei Aktivitäten interessieren (47 Prozent). Auf Snapchat boomt hingegen das Teilen von Konzerten. 68 Prozent der Nutzer sehen und veröffentlichen Aufnahmen von Live-Musik-Events, während 23 Prozent ihre Snaps mit Songtexten betiteln.

(Ende)