Fr, 03.08.2018 14:00

Partnervermittlung ERNESTINE: Fulton-Smith und andere - oder von der Peinlichkeit des Seins

Lindau (ptp020/03.08.2018/14:00) - Die Regenbogenpresse hatte wieder ihr Thema: GALA und BUNTE jubelten unisono: "Francis Fulton-Smith, 52, schwebt auf Wolke Sieben. Der Schauspieler ist frisch verliebt. Die Unternehmerin Claudia hat sein Herz erobert." Und er hatte wieder einmal einen PR-Coup gelandet. Gut ein Jahr nach seiner Scheidung musste es der rote Teppich in Bayreuth sein, auf dem er also schwebte und auf dem er seine Neue vorführte. Angela Merkel, Christian Lindner, Thomas Gottschalk - und eben auch der Titelheld einer Vorabendserie. Auch BILD war dabei. Der Familie Dr. Kleist-Star verriet er, dass er und die Unternehmerin Claudia noch nicht lange zusammen seien. "Es ist noch ganz frisch, aber ja, wir sind zusammen", so der Schauspieler.

Seine neue Freundin ist laut eigener Aussage Brezel-Fabrikantin und die Repräsentantin der bayerischen Gastronomie in den USA. Ob sie auch Bäckermeisterin ist, wird nicht übermittelt. Die Blondine, die zwischen Las Vegas, Miami und München pendelt, verrät außerdem, dass sie bereits die Kinder ihres Partners kennengelernt hat. Nein, ist das herzig. Sie kennt schon seine Kinder. Wie begeistert die Mädels - acht und fünf - über die Neue waren, wird nicht gesagt. Hoffentlich war die mitgebrachte Brezen groß genug....

Neue Folge, neues Glück

Dabei sieht die Neue der Verflossenen verblüffend ähnlich. Manche Fotografen in Bayreuth haben den Frauentausch gar nicht mitbekommen und in der Bildunterschrift noch Verena genannt. Von seiner langjährigen Ehefrau Verena Fulton-Smith hatte sich der Darsteller letztes Jahr überraschend getrennt. Vielleicht hat er sich als Dr. Kleist zu sehr daran gewöhnt, wechselnde Partnerinnen zu haben. Neue Folgen, neues Glück. Die beste Staffel aller Zeiten wird vorm Start verkündet. Nun, so macht es der Privatmann auch.

BUNTE wühlt jetzt genüsslich in den früheren Inszenierungen des Schauspielers: "Wäre es nach Francis Fulton-Smith gegangen, hätte er seine Frau Verena immer wieder geheiratet - drei Zeremonien hatte das einstige Traumpaar bereits geschafft. Die standesamtliche Trauung fand im September 2004 in München statt. Mit offenem Rolls Royce und weißen Tauben.

Vier Wochen später, im Liebesurlaub in Thailand, heirateten sie nach buddhistischem Ritus und im Sommer 2005 wollten beide "unbedingt noch Gottes Segen haben", wie der Schauspieler damals BUNTE erzählte. Ein Segen war es eher für GALA und Co. Die B.Z. schrieb damals: "So kitschig wie seine Arztserie!"

Im BUNTE-Interview von 2005 schwärmte er: "Ich liebe Verena so sehr, dass ich sie immer wieder heiraten könnte. Mal schauen, wo wir es als Nächstes tun. Vielleicht in Tibet, auf Hawaii am Strand oder in Las Vegas. Toll wäre natürlich auch ein bemannter Raumflug auf der ISS..." Pause. "Aber mal im Ernst. Verena und ich zelebrieren es richtig, Mann und Frau zu sein. Unsere Liebe ist seitdem noch tiefer geworden."

Das alles wirkt heute nur noch peinlich

Nun, wir von ERNESTINE haben nichts gegen Gottes Segen. Wir haben auch nichts dagegen, wenn man freudig und offensiv seine Liebe verkündet und auslebt. Selbst bei der Planung der Hochzeitsfeierlichkeiten können wir beraten und Vorschläge machen. Der Bodensee oder für die Paare im Norden - Sylt im Sommer - ist eine attraktive Kulisse. Und im Freundes- und Familienkreis ist die große Sause legitim. Man muss aber doch wissen, dass dies Äußerlichkeiten sind. Und gerade ein Schauspieler kennt den Hamletspruch, auch wenn er ihn nie spielen wird: Der Rest ist Schweigen! Der Rest gehört nämlich nur den beiden - und nicht der wechselnden Fan-Gemeinde. Das nennt man Diskretion oder auch Herzensbildung. Auf gut englisch auch gentleman-like. Herr Dr. Kleist zur Therapie! ERNESTINE ist bereit.

