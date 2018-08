LEBEN

Wien (pts009/03.08.2018/09:15) - Synchron Stage Vienna manifestiert den Standort Wien als internationale Drehscheibe zur Aufnahme von orchestraler Filmmusik. Mit den Musikaufnahmen zu "The MEG" (Actionfilm mit Jason Statham, Filmstart in Österreich und Deutschland in der zweiten Augustwoche) reiht sich ein weiterer Blockbuster in die Reputation der Aufnahmehalle mit dem besten Klang der Welt am Wiener Rosenhügel ein.

Der international hoch angesehene Komponist Harry Gregson-Williams (mehrfache Nominierungen für Golden Globe und Grammy) ließ sich im Herbst 2017 die Gelegenheit nicht entgehen, die Aufnahmen seiner Kompositionen persönlich zu begleiten und in der geschichtsträchtigen Aufnahmehalle das Synchron Stage Orchester zu dirigieren. Sogar Star-Regisseur John Turteltaub kam direkt aus Los Angeles, um als Teil des fünfköpfigen Produktionsteams die Synchron Stage Vienna am Rosenhügel zu besuchen. In Zusammenarbeit mit den Tontechnikern der Synchron Stage Vienna wurde die Filmmusik von höchster internationaler Qualität produziert. Das Soundtrack-Album wird heute auf WaterTower Music veröffentlicht.

Herbert Tucmandl, künstlerischer Leiter der Synchron Stage Vienna: "Der unglaubliche Klang der Halle ist weltweit ein Renommee. Damit hat Wien als Welthauptstadt der Musik einen einzigartigen Vorteil, der nachhaltig Wertschöpfung am Musikstandort Wien liefert!"

John Turteltaub, Regisseur "The MEG": "Jeder, der Musik macht, träumt davon, nach Wien zu kommen. Willst du Country-Musik, gehst du nach Nashville - willst du ein Orchester, dann nach Wien."

Über die Synchron Stage Vienna

Im Jahr 2013 übernahm die Vienna Symphonic Library die historische, denkmalgeschützte "Synchronhalle" am Gelände der ehemaligen Rosenhügel-Filmstudios vom Österreichischen Rundfunk. Das in den 1940er Jahren errichtete Gebäude wurde in einer zweijährigen Umbauphase revitalisiert und zu einer weltweit einzigartigen Musikproduktionsstätte ausgebaut. Auf einer Gesamtfläche von über 3.000 m2 stehen mehrere Aufnahme- und Regieräume, Editing-Studios, Einzelkabinen ("Iso Booths"), zwei Instrumentenlager mit fünf Klavieren und über 300 Schlaginstrumenten, ein Notenarchiv, Aufenthaltsräume sowie Büros und Lounges für Produzenten, Komponisten, Mitarbeiter und Gäste zur Verfügung. Die hauseigenen Software-Entwicklungen der Vienna Symphonic Library eröffnen in Kombination mit traditionellen Aufnahmeverfahren völlig neue klangliche und kreative Möglichkeiten. Mit dem im Jahr 2015 gegründeten Synchron Stage Orchester steht auch ein eigener Klangkörper zur Verfügung, der auf einen Pool von über 300 MusikerInnen zurückgreift.

