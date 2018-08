BUSINESS

Do, 02.08.2018 11:30

Es regnet neue Währungen: Information der Swiss Resource Capital AG

Herisau (pts016/02.08.2018/11:30) - Ab Donnerstag bekommen Big-Mac-Käufer in den USA einen McCoin, eine Münze geschenkt. Dieser kann für einen kostenlosen Big Mac eingetauscht werden. Denn seit 1986 gibt es den Big-Mac-Index.

Hintergrund dieser Idee ist der 1986 erfundene Big-Mac-Index, der die Kaufkraft widerspiegelt. Der Big Mac wurde übrigens vor 50 Jahren erfunden. 1,3 Milliarden Big Macs gingen letztes Jahr bei McDonald über die Ladentische. Die messingfarbenen McCoins wird es in zirka 50 Ländern, jedoch nicht in Deutschland geben.

Vielleicht werden viele McCoins als Sammlerstücke in den Haushalten bleiben. Besonders gerne behalten die Deutschen ihr Bargeld zu Hause. Durchschnittlich besitzt jeder hierzulande 2449 Euro in bar in seinen vier Wänden. Insgesamt lagern damit mehr als 200 Milliarden Euro in den deutschen Haushalten. Im Vergleich dazu war diese Summe vor zehn Jahren gerade einmal halb so hoch.

Geld zur Bank zu bringen, lohnt sich halt bei der aktuellen Niedrigzinspolitik nicht mehr. Nebenbei bemerkt hat zwar der Wert des Bitcoins, der anfangs so hochgejubelten Kryptowährung, in letzter Zeit wieder zugelegt, nachdem er seit Anfang 2018 mehr als 55 Prozent verloren hatte. Aber ob die Erholung nachhaltig sein wird, ist ungewiss.

Eine seit Menschengedenken sichere Vermögensanlage ist dagegen das Gold, das hat die Zeit gezeigt. Einen Teil des Vermögens sollte man in Goldaktien anlegen. Hier könnte ein Blick auf Aktien von Steppe Gold oder Auryn Resources weiterhelfen.

Steppe Gold - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298477 - ist in der Mongolei, einem an Bodenschätzen reichen Land, aktiv. Eingeschlafene Geysire haben hier vor mehr als 100 Millionen Jahren aus dem Erdmantel stammendes Gold an die Erdoberfläche befördert. Noch in diesem Jahr will Steppe Gold mit der Goldproduktion auf seinem ATO-Projekt starten. Bis zu zehn Millionen Unzen Gold könnten hier lagern.

Auryn Resources - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298461 - soll mindestens 2,3 Millionen Unzen Gold im Boden seiner Projekte besitzen. Hochgradige Goldprojekte in Kanada und Peru sind dafür verantwortlich. Durch eine gerade durchgeführte Privatplatzierung sind auch die Mittel für die weitere Entwicklung der Projekte vorhanden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Auryn Resources https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc.html und von Steppe Gold https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/steppe-gold-ltd.html

