Do, 02.08.2018 10:45

Gottfried Baumann-Leitner neuer Exportleiter bei Windhager

Seekirchen am Wallersee (pts013/02.08.2018/10:45) - Gottfried Baumann-Leitner hat mit 1. August die Exportleitung in der Windhager-Firmengruppe übernommen. Die Besetzung erfolgt aufgrund einer stärkeren Ausrichtung in Richtung internationaler Vertrieb.

Gottfried Baumann-Leitner (38 Jahre) ist kein unbeschriebenes Blatt im Vertrieb von Holzheizungen. Er ist seit 9 Jahren in der Branche tätig, zuletzt als Vertriebsleiter und Prokurist bei einem renommierten Heiztechnik-Hersteller. In seiner neuen Position sieht der gelernte Elektrotechniker seine zentrale Aufgabe in den Vertriebsagenden für Windhager im Export. Dazu zählen neben der Betreuung und dem Ausbau der Vertriebsstrukturen der Windhager-Export-Partner, die Führung des Export-Teams.

"Mein Ziel ist es, neben der Festigung der bestehenden Strukturen, eine intensive Durchdringung von Exportmärkten zu erreichen. Diese sollen unabhängig von lokalen Rahmenbedingungen und Förderprogrammen positiv wachsen können. Holzheiztechnik 'Made in Austria', das innovative und zigtaustendfach bewährte Produktsortiment, die jahrelange Erfahrung sowie eine intensive Bindung zu den Partnern vor Ort und die Mitgabe der richtigen Werkzeuge stellen eine fundierte Basis für eine erfolgreiche Zukunft dar", erklärt Gottfried Baumann-Leitner.

Von klein auf begleitet den gebürtigen Salzburger das Thema Heizen mit Holz. Am elterlichen Bauernhof ist Holz der zentrale Brennstoff, um Wärme zu erzeugen. "Mein Großvater und ich verbrachten viel Zeit im Wald. Für ihn stand bis zuletzt Holz und die resultierende Wärme für Behaglichkeit und Wohlbefinden. Genügend Holz lagernd zu haben, ist eine Form von Sicherheit und Eigenständigkeit. Diese Werte und Einstellungen prägen mich noch heute. Als Vater von drei Kindern möchte ich diese auch an die nächste Generation weitergeben", so Baumann-Leitner.

Über Windhager:

Das 1921 in Seekirchen bei Salzburg gegründete Unternehmen zählt heute mit 450 MitarbeiterInnen, drei ausländischen Niederlassungen und einem internationalen Partner-Netzwerk zu Österreichs führenden Kesselherstellern. Produziert wird ausschließlich am Firmenstammsitz in Seekirchen bei Salzburg. Der Exportanteil beträgt ca. 60%. Die hauseigene, dreißigköpfige Forschungs- und Entwicklungsabteilung des regionalen Leitbetriebs widmet sich vor allem der Entwicklung von neuen, hocheffizienten Zentralheizungstechnologien für Pellets, Hackgut und Holz.

http://www.windhager.com

http://www.facebook.com/windhagerdieheizung

