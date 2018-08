fotoCharly feiert seinen 7. Geburtstag mit vielen Angeboten

LEBEN

Mi, 01.08.2018 11:30

Happy Birthday fotoCharly! (Foto: fotoCharly)



Wädenswil (pts024/01.08.2018/11:30) - Endlich ist es soweit, fotoCharly feiert sein 7-jähriges Bestehen. Da lässt man es natürlich ordentlich krachen und die Kunden profitieren von tollen Angeboten.

Sommer - Sonne - Fotogeschenke

Endlich August. Endlich Geburtstag! Mitten im Hochsommer feiert fotoCharly seinen 7. Geburtstag. Egal ob die Fotos der letzten Grillparty oder vom Sommerurlaub - bei fotoCharly gibt es individuell gestaltbare Fotogeschenke für jeden Anlass! Vom Fotobuch bis hin zum T-Shirt oder Rucksack kann man bei fotoCharly alles individuell bedrucken lassen. Wer auf der Suche nach dem perfekten Geschenk ist, wird ganz bestimmt bei fotoCharly fündig. Es gibt bedruckte Golfbälle, Kaffeebecher oder auch individuell gestaltbare Handyhüllen oder Laptoptaschen. Speziell im August gibt es aber den fotoCharly-Geburtstags-Rabatt auf Fotobücher, bei dem man ordentlich sparen kann!

33 % Geburtstags-Rabatt auf das 20x30 cm Fotobuch auf Fotopapier

Richtig gehört - bei fotoCharly gibt es bis zum 06.09.2018 33 % Geburtstags-Rabatt auf das 20x30 cm Fotobuch auf Fotopapier. Wer also seine Sommerfotos noch nicht in ein wunderschönes Fotobuch verwandelt hat, kann das jetzt besonders günstig machen. Ganz einfach online das Fotobuch gestalten und die sommerlichen Erinnerungen für immer festhalten. Ab jetzt kann man also einen ganzen Monat ein Fotobuch zu einem tollen Aktionspreis individuell gestalten.

Schnell sein lohnt sich

Wer ein Fotobuch in toller Qualität selber gestalten möchte, sollte das unbedingt zwischen 10.08.2018 und 06.09.2018 auf https://www.fotocharly.ch/ch/fotobuecher tun. Denn nur während dieser Zeit profitiert man von 33 % Rabatt!

Doch nicht nur für Fotobücher heißt es schnell sein und von der Aktion profitieren, sondern auch bei Fotos im 10er-Format, Classic oder Premium gibt's von 27.07. bis 23.08.2018 33 % Rabatt.

Viele weitere Ideen für Fotogeschenke

Trotz des Geburtstags-Rabatts ist vielleicht das Fotobuch nicht das passende Geschenk, dann einfach mal auf der Webseite vorbeischauen und viele weitere tolle Ideen entdecken. Besondere Collagen, individuelle Wanddekoration oder schöne Poster können auch individuell online gestaltet werden. Da ist bestimmt für jeden ein passendes Fotoprodukt dabei.

Auch im September warten tolle Angebote

Wer im August kein Geschenk sucht, wartet einfach bis September, denn auch zum Herbstbeginn gibt es bei fotoCharly wieder tolle Rabatte und Aktionen. Ein bisschen Geduld braucht man dafür aber noch, doch eines ist sicher - von der Wanddeko bis hin zu einem Frühbucherrabatt für Kalender kann sich der Herbst schon sehen lassen.

Über fotocharly

fotoCharly ist der Spezialist für Fotoprodukte, Fotobücher und Fotogeschenke. Das Unternehmen, als Tochterfirma der Color Drack GmbH & Co KG, wurde 2011 gegründet. Der Fotoanbieter mit Firmensitzen in Österreich und der Schweiz beschäftigt 49 Mitarbeiter. fotoCharly garantiert höchste Qualität, bietet das grösste, im eigenen Labor produzierte Sortiment an Fotoprodukten in Österreich und ist auch in Deutschland und Italien vertreten. Die Produktion von klassischen Fotoabzügen bis hin zu Fotobüchern, Fotokalendern und vielen weiteren individuellen Fotoprodukten erfolgt auf Qualitätsmaschinen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Der Publikation bis 01.11.2018 wird zugestimmt.

(Ende)