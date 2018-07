Welser Innenstadt-Kriterium mit Top-Profis zum Jubiläum

LEBEN

Österreichs Rennrad-Region ist am 1. August wieder Treffpunkt der Szene

Wels (ptp031/31.07.2018/13:45) - Die Serie großer Radsport-Veranstaltungen in Wels geht weiter - mit einem ganz besonderen Jubiläum. Schon zum 20. Mal treffen am Mittwoch, 1. August ab 17 Uhr, internationale Rennradler beim Welser Innenstadt Kriterium aufeinander. Mit jährlich bis zu 10.000 Besuchern zählt diese sportliche Großveranstaltung zu den größten Radsportevents Österreichs.

Nicht umsonst nehmen auch viele internationale Stars der Tour de France und anderer weltweit bekannter Bewerbe daran teil. Wie schon in den vergangenen Jahren darf man sich in der Rennradregion Wels auf viele bekannte Namen freuen. So werden Topstars wie der Welser Sieger 2017 Lukas Pöstlberger, der diesjährige Achte der Tour de France, Gregor Mühlberger, der beste Oberösterreicher bei der Tour de France, Michael Gogl, sowie die bekannten Rennfahrer und erfolgreichen Giro-Teilnehmer Patrick Konrad und Felix Großschartner erwartet.

Die Rennradregion Wels wird natürlich mit einem eigenen Team aus dem Felbermayr-Simplon-Profirennstall am Start sein. Die ganze Stadt blickt gespannt auf Markus Eibegger, Florian Kierner, Daniel Lehner und Matthias Mangertseder. Mit beeindruckenden Geschwindigkeiten von bis zu 60 km/h absolvieren die Teilnehmer 60 Runden und insgesamt 48 Kilometer durch die Welser Innenstadt und werden dabei von tausenden Radsportbegeisterten entlang der Streckenführung angefeuert. Die Rennatmosphäre ist ansteckend, und begeistert auch österreichische Radsportler wie Riccardo Zoidl, Bernhard Eisel oder Mathias Brändle jedes Jahr aufs Neue.

Diesmal ist der Charakter des Rennens jedoch anders: Ab der 30. Runde werden in jeder dritten Runde die letzten beiden Fahrer herausgenommen. Durch diese geänderten Regeln wird das Rennen wohl noch einmal ein Stück spektakulärer... Das diesjährige Innenstadt--Kriterium ist die Krönung eines spannenden Jahres mit vielen Rennrad-Highlights in und um Wels. Der Startschuss zum anspruchsvollen Dachstein Rush, das alljährliche traditionelle Kirschblütenrennen sowie die Zieletappe der 70. Jubiläums Österreich Rundfahrt machen die Rennradregion Wels zum stolzen Standort vieler großartiger Veranstaltungen und lenken das Augenmerk internationaler Radsportfans nach Oberösterreich.

