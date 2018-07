E-Mail-Adressen: Ein ungemein wertvolles Investment

BUSINESS

Wien (pts001/28.07.2018/16:20) - Viele Unternehmen stehen nach der DSGVO vor einer neuen Herausforderung: Der Bestand an Adressen ist auf einem historischen Tiefstand. Doch wie kommt man (natürlich legal) zu neuen Adressen? Das Online-Marketing-Forum.at hat dafür sein beliebtes Seminar deutlich erweitert!

Kurz vor dem Inkrafttreten der DSGVO wurden unzählige Mailings mit der Aufforderung zu einer nochmaligen Einwilligung verschickt. Das Ergebnis: Eine Vernichtung von oft mehr als 90% aller E-Mail-Adressen, die über Jahre hinweg aufgebaut wurden.

Doch gute E-Mail-Adressen sind das Fundament für erfolgreiches Newsletter-Marketing. Denn der genialste Inhalt nützt wenig, wenn man nicht genügend Empfänger damit erreichen kann. Doch wie bekommt man am besten wertvolle Adressen (und die Zustimmung, sie zu nutzen)?

Viele Beispiele und Ideen an einem Tag

Das Online-Marketing-Forum.at hat sein Seminar "E-Mail-Adressen generieren" deutlich erweitert und bietet es ab sofort ganztägig an. Dafür hat E-Mail-Marketing-Experte Mag. Michael Kornfeld ein vielseitiges Programm an unzähligen Tipps zusammengestellt:

* Welche Kanäle sind für neue Adressen am besten geeignet?

* Wie sieht der ideale Anmelde-Prozess aus?

* Wie geht man idealerweise mit bestehenden Kunden um?

* Was ist erlaubt - und was nicht?

* Was brachte die DSGVO an Neuerungen?

* Was ist von Kooperationen oder Gewinnspielen zu halten?

* (und natürlich viele weitere Themen)

Rechtliche Rahmenbedingungen inklusive:

Bei dem Seminar geht der Trainer auch ausführlich auf die rechtlichen Grundlagen ein.

"Wie immer bei unseren Seminaren wird auch dieses keine trockene Vorlesung sein", verspricht Mag. Kornfeld. "Es werden verschiedene Aspekte der Adress-Gewinnung ausführlich und sehr praxisnah behandelt - mit vielen konkreten Beispielen und direkten Umsetzungs-Empfehlungen."

Nächster Termin am 14.09.2018 in Wien

Das Seminar findet im neuen ganztägigen Format erstmals am 14. September 2018 (von 9-17 Uhr) in Wien statt. Wie immer beim Online-Marketing-Forum.at ist aus Qualitätsgründen die Größe der Gruppe auf max. 8 Teilnehmer beschränkt.

Alle Details zu dem Seminar sind auf der Website zu finden:

https://www.online-marketing-forum.at/p/Yd1Vm

