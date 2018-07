LEBEN

Fr, 27.07.2018 16:00

JAZZ meets LATIN: Sommerfest im Park Schloss Hohendorf bei Stralsund

Groß Mohrdorf (pts024/27.07.2018/16:00) - Am Samstag, 4. August 2018, startet das Sommerfest um 17.00 Uhr mit einem einzigartigen Jazz-Grove des beliebten "Trio Fuchs" im Veranstaltungssaal des Anwesens: ausgefuchste Kompositionen und sahnigste Improvisation - mit Mut zur Einfachheit. Ein Versuch, die Besetzung des klassischen Jazztrios in unsere Zeit zu übertragen und mitzunehmen, ohne ihren erdigen Sound zu verlieren. Die Künstler Julian Fuchs (Klavier), Henning Schiewer (Kontrabass) und Simon Wupper (Schlagwerk) begeistern durch Kombinationen von Harmonie und Chaos, und ihrem unüberhörbaren Spaß am Wechselbad der Gefühle - ein Jazz-Konzert der Superklasse!

Tickets (18,- Eur) unter http://www.schloss-hohendorf.de , http://www.reservix.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen wie Stralsund Tourismus, unter 040-53004950 oder an der Abendkasse.

Heiße kubanische Rhythmen und cooler Jazz zwischen gestern und heute - Summertime im Schlosspark

Im Anschluss an das Konzert des Jazz-Trios Fuchs verwandelt sich der Park des klassisch-modernen Anwesens in eine stylisch-sommerliche Cocktail-Bar. Auf einer Bühne bringt Schloss Hohendorf die Karibik und New Orleans für eine begrenzte Zahl von 199 Personen im privaten Ambiente an die Ostsee.

Was weckt in uns mehr sommerliche Gefühle und Freiheit als die heißen Rhythmen aus Kuba und beschwingter Jazz aus New Orleans? Das Franklyn Ahedo Pestana Duo der Gruppe "Cumbanchero" zaubert in die Gesichter der Gäste Karibik-Laune mit temperamentvollem Salsa, Rumba und impulsiven Reggaeton: ein Feuerwerk an latein-amerikanischen Rhythmen.

Mit einem Hauch von Improvisation, Lounge Musik und stylischem Jazz tritt das Duo von Beatrice Asare-Lartey mit ihrer großartigen Stimme im Schloss auf. Einlass ab 19.30 Uhr

Tickets (15,- Eur) unter http://www.schloss-hohendorf.de , http://www.reservix.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen wie Stralsund Tourismus, unter 040-53004950 oder an der Abendkasse.

Weekend Specials: Wohnen im Schloss und Feiern im Park

Ein schönes Geschenk für ein Summer-Weekend der Superlative

Ein Sommer-Wochenende der Superlative: Dabei sein auf dem Sommerfest und gleichzeitig bequem und vornehm im privaten Anwesen wohnen: Mit einem Weekend Special können Sie das Highlight des Sommers genießen. Zwei Übernachtungen im Schloss Apartment, Eintrittskarten zum Jazz Konzert "Trio Fuchs" und Einlass zum Sommerfest "JAZZ meets LATIN", sowie Einladung auf einen Cocktail im Park.

Reservierung unter http://www.schloss-hohendorf.de (ab 295,- Eur für 2 Personen). Auch als Geschenkgutschein erhältlich.

Ein Schloss mit großer Geschichte

Schloss Hohendorf wurde im Jahr 1854 nach Plänen von Karl Friedrich Schinkel erbaut und diente als Herrensitz für Ernst Malte Freiherr von Klot-Trautvetter. Während des 2. Weltkrieges wurde der Innenbereich des Schlosses weitgehend zerstört. Nach wie vor im Besitz der Familie Klot-Trautvetter, wurde das Schloss bis ins Jahr 1993 aufwendig saniert und über mehrere Jahre als Hotel geführt.

Seit 2011 ist das Schloss erneut in Privatbesitz mit 30 privaten Wohneinheiten, die über das Unternehmen EMDEKA Projekte GmbH & Co. KG vertreten und auch veräußert werden. Zu dem unter Denkmalschutz stehende Anwesen gehört ein von Peter Joseph Lenné konzipierter drei Hektar großer Park.

Nach fast einjähriger erneuter Restaurierung und Grundsanierung wird das Schloss seit Juni 2017 für anspruchsvolle Konzerte und andere Veranstaltungen sporadisch für die Öffentlichkeit geöffnet. Die kulturellen Veranstaltungen werden in enger Kooperation mit dem Gutshaus Dummerstort (Kultur im Gutshaus Dummerstorf e.V.) durchgeführt und von Prof. Stephan Imorde, Musikhochschule für Musik und Theater Rostock, geleitet.

Schloss Hohendorf öffnet sich privaten Interessenten

Private Interessenten können Wohneinheiten unterschiedlichster Größe und Ausstattung in der Schloss- und Kultur-Residenz "Schloss Hohendorf" - dem Schloss Resort an der Ostsee - erwerben. Der Veranstaltungssaal sowie die angrenzende Bar und ein Kaminzimmer stehen den Bewohnern sowie weiteren Gästen während der Veranstaltungen offen.

Das Schloss befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Stralsund und Rügen, inmitten der reizvollen Boddenlandschaft und unweit von Zingst/Darß und Ostsee. Damit liegt es in der beliebtesten Urlaubsregion Deutschlands. Als Europas größter natürlicher Kranich-Landeplatz, auf dem zweimal jährlich mehr als 60.000 Kraniche auf ihrer Durchreise landen, ist die Umgebung des Schlosses mit seiner reizvollen einzigartigen Natur international bekannt.

Veranstaltungsort:

Schloss Hohendorf, Am Park 7, 18445 Groß Mohrdorf bei Stralsund an der Ostsee

Weitere Informationen und Ticketbestellung unter https://www.schloss-hohendorf.de , telefonisch unter 040-53004950 oder über Stralsund Tourismus, Alter Markt 9, Stralsund sowie bei allen Vorverkaufsstellen in Deutschland und unter dem Ticket-Online-Anbieter: https://www.RESERVIX.de

Pressekontakt:

Christiane Hensel-Gatos

Tel: 040-53004950, Mobile: 0170-8383057

E-Mail: c.hensel-gatos@schloss-hohendorf.de

Tipp: Journalisten erhalten bei Vorlage des Presseausweises freien Eintritt zu den Veranstaltungen auf Schloss Hohendorf.

(Ende)