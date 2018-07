Mömax in Innsbruck/Rum eröffnet am neuen Standort

BUSINESS

Wels (pts019/26.07.2018/15:00) - Das Trendmöbelhaus mömax übersiedelt in Innsbruck. Am 25. Juli wurde in der Mielestraße 2, 6063 Rum/Innsbruck große Eröffnung gefeiert. Mehr als 7.000 Besucher schon an den ersten beiden Eröffnungstagen.

Das Trendmöbelhaus mömax öffnet seine Pforten neu in der Mielestraße 2, in Innsbruck/Rum. Auf einer Verkaufsfläche von ca. 7.000 Quadratmetern warten vielfältige trendige Wohnideen, Einrichtungskonzepte, Dekorationsartikel und vieles mehr auf zahlreiche Besucher. Mömax überrascht regelmäßig mit neuen Wohntrends und Accessoires zum Wohlfühlen im eigenen Zuhause.

Kompletter Neubau mit innovativster und modernster Ausstellung in Österreich

Im Zuge des Neubaus in Innsbruck/Rum wurden 20 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen und die Ausstellungsfläche von bis dato 6.000 Quadratmeter auf neu 7.000 Quadratmeter erhöht. "Der überaus große Erfolg am bestehenden Standort hat uns veranlasst diese Investition zu tätigen und den Tiroler Kunden das innovativste und modernste Möbelhaus zu bauen", so Mag. Thomas Saliger, mömax Unternehmenssprecher.

Erfolgskonzept mömax: Möbelhaus mit modischem Sortiment und günstigen Preisen

Das mömax-Konzept lässt sich mit den Worten modern, trendig, abwechslungsreich und vielfältig beschreiben. Inspirierende Wohnideen finden sich direkt in der mömax Filiale in Kundennähe als Raumlösungen mit Zeitgeist ausgestellt. Unterschiedliche Wohnvorschläge, für jeden Wohn-Typ passend, zeigt mömax auf seinen Ausstellungsflächen. Angefangen von der Küche bis hin zum Boxspringbett erfüllt mömax so manch einen Wohntraum. Stetig neue Farb- und Stilwelten geben Inspiration für das eigene Zuhause. Passende Accessoires sind selbstverständlich bei allen mömax Filialen lagernd und gleich zum Mitnehmen.

Das Möbelunternehmen mömax ist dem heutigen Wohnverhalten angepasst, sich öfter und abwechslungsreicher einzurichten. "Das geht aber nur, wenn die Produkte sehr preisgünstig sind. Wir setzen daher nicht nur in Bezug auf den Preis neue Maßstäbe, sondern geben mit unseren Ausstellungskojen Inspirationen für das eigene Zuhause", so Mag. Thomas Saliger, Unternehmenssprecher bei mömax Österreich.

Mömax: 34 x in Deutschland, 17 x in Österreich, 9 x in Ungarn, 5 x in Slowenien, 1 x in Rumänien und 1 x in Kroatien.

Die Erfolgsgeschichte startete im Oktober 2002. Heute, 16 Jahre nach dem erfolgreichen Start, betreibt mömax insgesamt 67 Standorte in Österreich, Deutschland, Slowenien, Ungarn, Rumänien und Kroatien. Jedes dieser Häuser zeigt auf 6.000 bis 12.000 Quadratmetern die Grundidee des modernen Wohnens zu günstigen Preisen. Für das Jahr 2018 sind noch weiter 5 neue mömax Einrichtungshäuser in Deutschland (Wolfratshausen, Wolfsburg, Halle, Hamburg und Fulda) geplant.

Rückfragen

Mag. Thomas Saliger

Unternehmenssprecher

Römerstraße 39, 4600 Wels

Mail: sal@lutz.at

Tel: +43 (0) 50 111/ 100 374

Homepage: http://www.moemax.at

(Ende)