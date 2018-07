In 5 Monaten ist Weihnachten: wo gibts PR-Ideen für das Weihnachtsgeschäft?

BUSINESS

Wien (pts015/26.07.2018/12:15) - Das ist die heißeste Woche dieses Sommers und dennoch - die Vorbereitungen für die wichtigste Saison im Handel und in vielen Branchen laufen schon jetzt auf Hochtouren. Unternehmen planen auch schon jetzt die Marketing- und PR-Aktionen für das Weihnachts-Geschäft. Wie schaffe ich es, mit meiner PR Tausende Menschen und Hunderte Medien zu erreichen? Wie schaffe ich "Conversion" auf meine Homepage? Wer in einem Unternehmen für die PR verantwortlich ist, der sollte sich jetzt schon Gedanken darüber machen, welche PR-Ideen und Social-Media-Aktionen man für Herbst und Winter planen könnte. Es ist also viel zu tun vor allem in der PR und auf den Social-Media-Plattformen! Das kostenlose Online-Webinar "Sommer Sonne und jetzt schon Weihnachts-PR" bringt kreative Ideen und soll sie inspirieren! Dafür ist Moderator und Pressetherapeut Alois Gmeiner der Garant! In diesem vor Ideen sprühenden und kostenlosen Webinar erfahren Sie, welche Termine man unbedingt für die PR-Aktionen nützen sollten und erhalten sofort einige Anregungen für PR-Themen und Social-Media-Aktionen und welche Tools Sie dafür zum Einsatz bringen sollten. Anmeldung unter https://www.edudip.com/invite/f1a8/1036632

Die Inhalte des Webinars:

- welche Termine sind die wichtigsten im Herbst/Winter für die PR?

- welche Termine sind die wichtigsten im Herbst/Winter für Social-Media?

- welche PR-Ideen bringen unser Unternehmen in die Medien?

- Kleine Ideensammlung für die Herbst-Winter PR!

- welche PR-Ideen bringen uns neue Kunden und Conversions?

- Kleine Ideensammlung für Herbst-Winter Social-Media Aktionen!

- welche Social-Media-Ideen bringen uns möglichst viele Likes?

- welche Tools gibt es, um pro Aussendung (!) bis zu 20.000 Personen zu erreichen?

- welche Tools gibt es um pro Jahr 1.000.000 Personen zu erreichen?

- Kennen Sie das Hänsel und Gretel Prinzip der Online-PR?

- was ich die derzeit günstigste Kommunikationsform WELTWEIT???

All das und noch einiges mehr im KOSTENLOSEN Lazy-Friday-Webinar des Pressetherapeuten am Freitag 27. 07. 2018 ab 10 Uhr.

GLEICH ANMELDEN! https://www.edudip.com/invite/f1a8/1036632

TIPP: PR-Verantwortliche sollten den kostenlosen PR-Check des Pressetherapeuten nutzen. Einfach online ausfüllen und Alois Gmeiner analysiert ihre PR und gibt sofort umsetzbare Tipps. https://www.pressetext.com/prcheck

