Crowdinvesting der Superlative: dagobertinvest

Di, 24.07.2018 10:39

Wien (pts006/24.07.2018/10:39) - dagobertinvest, der Marktführer des österreichischen Immobilien-Crowdinvestings, stellt einen Rekord nach dem anderen auf und behauptet sich konstant in der Führungsrolle.

Die Fakten sprechen für sich!

dagobertinvest hat seit dem Frühjahr 2016... (Stand 24. Juli 2018 10.00 Uhr)

- 48 Projekte realisiert

- EUR 13.261.472 vermitteltes Kapital gesammelt

- 9.335 getätigte Investitionen gelistet

- die meisten Kundenbewertungen erhalten und erreichte so eine Bewertung von 4,86 von möglichen 5 Punkten

- EUR 2.652.425 inklusive Zinsen an die Investoren rückbezahlt

- dies entspricht 52,33% aller bisher geleisteten Rückzahlungen in Österreich

Im ersten Halbjahr 2018 hält dagobertinvest 43% Marktanteil am Immobilien-Crowdinvesting und ist damit klarer Marktführer. Im selben Zeitraum setzte sich dagobertinvest mit 30,1% Marktanteil am Gesamtvolumen des Crowdinvestings Österreichs als Gesamtmarktführer durch. Dies entspricht in absoluten Zahlen EUR 5,08 Mio. von EUR 16,5 Mio. Gesamtzufluss am österreichischen Crowdinvesting-Markt.

Expansion in die Schweiz

Nachdem dagobertinvest im vergangenen Jahr mittels erfolgreichem eigenem Crowdinvesting die Expansion nach Deutschland realisierte, setzt Mag. Andreas Zederbauer, Gründer und Geschäftsführer von dagobertinvest, erneut auf die Finanzierung privater Anleger mittels Crowdinvesting für die Expansion in die Schweiz. dagobertinvest stellt eine Gesamtrendite von bis zu 8% p.a. in Aussicht.

Auf der - ebenso österreichischen - Crowdinvesting-Plattform evercrowd.com ging am 19. Juli 2018 das Projekt "dagobertinvest goes Switzerland" online.

Link zum Projekt: https://www.evercrowd.com/de/dagobert-goes-switzerland

Auch hierbei stellte dagobertinvest einen eigenen Rekord ein und überschritt in weniger als 100 Stunden die Fundingschwelle.

"dagobertinvest hat seit dem ersten Projekt im Frühjahr 2016 48 Projekte erfolgreich finanziert und so einer Vielzahl von Bauträgern die Realisierung ihres Wachstums ermöglicht. Da war es nur naheliegend unser erfolgreiches System auch für uns selbst anzuwenden!", zeigt sich dagobertinvest-Gründer und Geschäftsführer Mag. Andreas Zederbauer vom Erfolg des Crowdinvestings überzeugt und weiter "Im Vorjahr realisierten wir so erfolgreich unsere Expansion nach Deutschland. In der aktuellen Funding Runde für die Expansion in die Schweiz haben wir nach nur 100 Stunden bereits 123% des benötigten Kapitals gesammelt. So sehen Erfolg und Vertrauen aus!".

Nun kann wiederholt nicht nur in Projekte von dagobertinvest investiert werden, sondern man kann sich direkt bei dagobertinvest am nächsten Wachstumsschritt beteiligen. Also ein Teil der Erfolgsgeschichte von dagobertinvest werden!

Das Investmentangebot

- Zu erreichender Mindest-Crowdinvest-Betrag (Schwelle): EUR 75.000

- Maximal-Crowdinvesting-Betrag bei dem die Zeichnung geschlossen wird (Limit): EUR 150.000

- Crowdinvesting-Zeichnungsfrist: 30 Tage ab 19.7.2018

- Crowdinvesting-Laufzeit: 48 Monate

- Kündigungsmöglichkeit: Nach 12 Monaten jeweils zum 31.12.

- Basisverzinsung: 6,00 % p.a.

- Bonusverzinsung: 8,00 % einmalig nach 48 Monaten

- Jährliche Zinszahlung zum 31.12.

- Kapitalrückzahlung endfällig

Details entnehmen Sie bitte dem beigefügten Video.

Weiterführende Links:

dagobertinvest: https://www.dagobertinvest.at

evercrowd-Projekt "dagobertinvst goes Switzerland": https://www.evercrowd.com/de/dagobert-goes-switzerland

