Goldbergbau im Wandel der Zeit

BUSINESS

Mo, 23.07.2018 10:00

Herisau (pts011/23.07.2018/10:00) - Nicht nur der digitale Wandel ist in vollem Gang, auch im Bergbau, speziell im Goldbergbau tut sich einiges

Die Zeit bleibt nicht stehen. Nach großen Änderungen im Bergbau wird auch die Zukunft Neuerungen bringen. Auf die Umwelt wird immer mehr geachtet und Mitarbeiter werden technologisch bewusster geschult. Da besonders in Entwicklungsländern oft Protest gegen die Nutzung großer Landflächen für den Bergbau lauter wird, könnte der Bergbau mehr in unterirdische Bereiche verlagert werden.

Auch der Bau einer Mine unterliegt dem technologischen Fortschritt. Bessere Sensoren, Automatisierung und künstliche Intelligenz wird wohl zu kleineren Tunneln und einer kompakteren Ausrüstung führen. Ebenso rückt Bergbau ohne Menschen näher, wobei die Arbeitskräfte an der Oberfläche mehr für die Bedienung von Maschinen verantwortlich sein werden.

Auch bei der Verarbeitung des geförderten Gesteins könnten neue Verfahren zu einer geringeren Verwendung von Chemikalien führen. Mehr Mikrobearbeitung wie etwa mechanisches Schneiden ist das Stichwort.

Neue Techniken werden es vielleicht auch in der Zukunft ermöglichen, dass Gold aus dem Meer abgebaut werden kann. Hier müssen noch viele Herausforderungen gemeistert werden. Nebenbei bemerkt gibt es in China bereits eine Goldmine, die 700 Meter unter dem Meeresboden liegt.

Die nächsten Jahrzehnte werden jedenfalls spannende Veränderungen bringen. Und ob unter der Erde oder unter Wasser, Gold ist und bleibt ein spannendes Anlagevehikel. Besonders natürlich lohnt der Blick auf Goldaktien wie etwa US Gold und Auryn Resourdes für etwas mutigere Anleger.

Zu den von Analysten favorisierten Gesellschaften - etwa von H.C.Wainwright & Co - gehört US Gold - http://rohstoff-tv.net/c/c,search/?v=298174 . Mit einem Zielkurs von drei US-Dollar für US-Gold empfehlen sie die Aktie zum Kauf. US-Gold besitzt Großprojekte in Nevada und Wyoming. Das zu 100 Prozent im Alleineigentum befindliche Copper-King-Projekt (1120 Quadratkilometer), eine Kupfer-Gold-Lagerstätte, ist dabei das bedeutendste Projekt. Drei Projekte aus dem Portfolio sollten zeitnah produzieren.

Von Cantor Fitzgerald wird Auryn Resources - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298461 - zum Kauf empfohlen bei einem Zielkurs von 3,10 CAD. Ein diversifiziertes Portfolio von fortgeschrittenen Goldprojekten in Kanada und Peru ist verantwortlich. Die Ressourcen werden auf 2,3 Millionen hochgradiger Unzen geschätzt, wobei sich diese Schätzung noch erhöhen kann.

