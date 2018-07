Rennrad-Genuss für laue Sommerabende

LEBEN

Mo, 23.07.2018 09:00

Wels (ptp008/23.07.2018/09:00) - Wels, die lebendige historische Stadt an der Traun in Oberösterreich, hat sich in kurzer Zeit zu einem echten Hotspot für Rennradler entwickelt. Nicht nur für die Profis, die am 14. Juli im Rahmen der Österreich-Tour hier ihre letzte Etappe treten und sprinten. Es sind vor allem die Rennrad-Touristen, die sich Wels inzwischen als Ziel gesetzt haben. Das kommt nicht von ungefähr. Schließlich kümmern sich in der bisher vor allem als Österreichs größter Messestandort bekannten Stadt sowohl Hoteliers und Gastronomen als auch die lebhaften Radclubs aktiv um die Gäste. Nicht nur, dass die Rennrad-Enthusiasten hier ein entsprechendes Umfeld in der Stadt finden. Es sind auch die ausgearbeiteten Touren und die Möglichkeiten, mit den Radclubs diese zu fahren, die Wels so attraktiv für die Freizeitsportler machen.

Es sind knackige Touren etwa ins Salzkammergut, an die Donau, in den Hausruckwald, ins Mühlviertel und in die Nationalpark Region Kalkalpen im Portfolio des perfekten Touren-Angebots. Aber auch genussvolle, sogenannte "After-Work"-Routen, laden zum Einrollen oder Entspannen der sportlichen Radfans ein. Jetzt im Sommer empfiehlt sich etwa jene Tour, die an lauen Abend jederzeit machbar ist. Eine Genussrunde etwa in den Süden der Stadt über ruhige Straßen und ohne nennenswerte Steigungen. Eine perfekte Feierabendtour von ca. 55 Kilometern und lediglich gut 200 Höhenmetern an das Tor zum Salzkammergut bei Pettenbach bzw. Vorchdorf und wieder retour, die locker in drei Stunden machbar ist.

In den derzeit zehn ausgearbeiteten und natürlich GPS-gestützten Touren finden sich übrigens noch drei weitere Kurzstrecken. Etwa zu den Aussichtshügeln im Westen von Wels, eine ganz kurze "Kraftwerksrunde" zum Abschalten nach einem Arbeitstag sowie eine etwas anstrengendere Schleife ins aussichtsreiche Obst-Hügelland. Und wie gesagt: Immer wieder gibt es die Möglichkeit mit den Locals diese Touren zu treten. Jeder Rennrad-Gast ist dabei willkommen!

Infos unter: http://www.wels.at/rennrad

Infothek:

Die Touren der Rennradregion Wels und weitere Infos sind unter http://www.wels.at/rennrad zu finden. Ebenso die buchbaren Packages. Ein Beispiel: Das "Stadt-Land-Fluss-Rennradwochenende" gibt es ab 129 Euro mit zwei Übernachtungen/Frühstück, After-Bike-Snack nach der Tour und XXL-Goody-Bag (u.a. mit Einkaufsgulden, Kapperl, Ärmlingen, Übersichtskarte und GPS-Download).

