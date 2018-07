"Lipizzaner & Friends" im barocken Garten

LEBEN

Ein Hauch von Hofreitschule und "Ascot" im Seewinkel am Neusiedler See

Neusiedl am See (pts007/23.07.2018/09:00) - Einmal im Jahr wird der barocke Garten von Schloss Halbturn in der Region Neusiedler See zum Tanzparkett für edle österreichische Lipizzaner. Unter der Leitung von Martina Wütherich, Ausbildnerin für klassische Reitkunst, begeistert die phantasievolle Pferdeshow "Lipizzaner & Friends" dieses Jahr am Sonntag, den 19. August, ganz sicher wieder das Publikum vor der prächtigen Kulisse des Barockschlosses. Dabei wird erfahrungsgemäß ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie geboten. Bei den Vorführungen mit dabei: historische Kutschen, klassische Reitkunst, herrschaftliche Lipizzaner-Gespanne, Zirkusreiterei, glänzende Hengste und vieles mehr.

Und weil es sich beim Barockgarten des Schlosses Halbturn um ein durchaus "adeliges" Ambiente handelt: Die Veranstalter laden die Gäste ganz besonders ein, bei dieser Veranstaltung mit Hut zu kommen! Ob gekauft oder selbstgemacht, der Fantasie sollten keine Grenzen gesetzt werden. Die Damen und Herren mit Hut bringen jedes Jahr bei dieser Pferdeshow einen Hauch von Ascot in den Seewinkel! Übrigens: Die Veranstaltung findet im schattigen Bereich des Parks mit bestem Blick auf die Vorführung statt. Beginn ist um 14 Uhr und bei jedem Wetter. In den Räumen des Schlosses kann vorher oder nachher auch die Jahresausstellung "Geheimnisvolles Morgenland" besucht werden. Einem romantischen und erlebnisreichen Tag auf und um das Schloss Halbturn steht also nichts im Wege...

