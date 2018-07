ESET tritt der Europol Advisory Group für Internetsicherheit bei

HIGHTECH

Jena (pts012/18.07.2018/10:20) - ESET wird Teil der Advisory Group für Internetsicherheit von Europol. Das Beratungsgremium ist Teil des Europäischen Zentrums zur Bekämpfung der Cyberkriminalität. ESET wird in ihm durch Righard Zwienenberg vertreten. Der Branchenveteran ist Senior Research Fellow bei dem europäischen Sicherheitsunternehmen.

"ESETs Aufgabe ist der Schutz von Millionen von Nutzern. Dazu gehört, dass wir über Cyberkriminalität aufklären und Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. In einigen Fällen arbeiten wir hierfür mit Strafverfolgungsbehörden zusammen, um Online-Kriminelle zur Strecke zu bringen", sagt Righard Zwienenberg. "Unser Wissen können wir jetzt im Rahmen des Gremiums einbringen, um an der Bekämpfung von Cyberkriminalität und dem Schutz der Menschen mitzuarbeiten. Wir sind stolz, als größtes in der Europäischen Union beheimatetes IT-Security-Unternehmen, die EU-Strafverfolgungsbehörde im Bereich Cyberkriminalität zu beraten." Der Senior Research Fellow stammt aus Den Haag, dort befindet sich auch der Hauptsitz von Europol, der Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union.

Europol hat das Europäische Zentrum zur Bekämpfung der Cyberkriminalität eingerichtet, um die Schlagkraft der Strafverfolgungsbehörden gegen Cyberkriminelle zu erhöhen und so europäische Bürger, Unternehmen und Regierungen besser zu schützen. Seit seiner Gründung hat das Zentrum signifikant zur Bekämpfung von Cyberkriminalität beigetragen. Es war an zahlreichen hochrangigen Operationen beteiligt und hat hunderte von Ermittlungsfällen direkt unterstützt.

"Das Europäische Zentrum zur Bekämpfung der Cyberkriminalität arbeitet seit seiner Gründung 2013 mit IT-Sicherheitsunternehmen zusammen, um die europäischen Bürger zu schützen. Wir freuen uns, dass ESET künftig mit an Bord ist, um uns gegen das stetig wachsende Problem von bösartigen Onlineaktivitäten zu unterstützen", sagt Steven Wilson, Leiter des Europol-Zentrums.

ESET kooperiert mit Strafverfolgungsbehörden innerhalb und außerhalb der EU fallbezogen auf Anfrage, um Cyberkriminelle zu überführen. Im Dezember 2017 etwa haben Sicherheitsforscher von ESET mehrere Strafverfolgungsbehörden - darunter Europol - dabei unterstützt, das Botnetzwerk namens Gamarue auszuschalten. ESETs gute Reputation bei Sicherheitsbehörden stammt aus der 30-jährigen Geschichte des Unternehmens, die geprägt ist durch transparenten Umgang mit Partnern und Kunden.

Mit Kunden in über 200 Ländern ist ESET international tätig, um Millionen von Endgeräten weltweit zu schützen. ESET-Software kommt bei Millionen von kleinen und mittleren Unternehmen und bei tausenden Großunternehmen zum Einsatz. Unter den weltweiten Forschungsteams des Unternehmens finden sich zahlreiche branchenbekannte Köpfe, die für die zahlreichen Branchenauszeichnungen des Unternehmens verantwortlich sind.

