Di, 17.07.2018 10:15

Almland-Baumarkt: Stilvolle Architektur mit nachhaltigen Kielsteg-Bauelementen

Pirching bei Gleisdorf (pts011/17.07.2018/10:15) - Die Expansion von Landring und seiner regionalen Baumärkte schreitet voran, und ist um eine beeindruckende Filiale reicher. Der neue Almland-Baumarkt besticht mit seiner ästhetischen Architektur und nachhaltigen Bauweise: Auf 3530 m2 erstreckt sich der kubische Bau des neuen Landring-Baumarktes in Pirching bei Gleisdorf. Dem Architekten Martin Gußmagg aus Pischelsdorf war bei der Planung eine möglichst flexible Nutzung der Verkaufsfläche ebenso wichtig wie eine natürliche und ansprechende Architektur. "Der Bauherr, die Almland eGen, steht für Regionalität und ist ein wichtiger Ansprechpartner für Landwirte. Diesen regionalen und naturverbundenen Ansatz galt es auch im Entwurf und der Umsetzung widerzuspiegeln", so der Planer BM Ing. Martin Gußmagg.

Genau aus diesem Grund entschied sich der Planer für das nachhaltige Dach- und Deckenelement Kielsteg. Seine natürlichen Sichtoberflächen aus Holz und die hochleistungsfähige Tragfähigkeit des innovativen Holzbau-Elements hat den Architekten überzeugt. Die einfache logistische Abwicklung und die rasche Montage der hochleistungsfähigen Elemente mit bis zu 18 Metern Spannweite sorgten für eine effizient kurzen Bauzeit. Auch am Fundament konnte, dank des geringen Eigengewichts der Kielsteg-Elemente, eingespart werden und so wurde der Almland-Baumarkt in Pirching in nur zwei Monaten zwischen August und September 2017 errichtet.

Der Verkaufsraum beeindruckt mit einer flexiblen Raumnutzung durch eine stützenreduzierte Konstruktion und mit der Behaglichkeit einer formschönen Holzdecke in Sichtoberfläche. Die Kielsteg-Elemente wurden hierfür auf eine klassische Stahlbeton-Primärkonstruktion gelegt, rund 3531 m2 Kielsteg-Elemente sorgen für ein wohliges Raumklima und ein behagliches Einkaufsvergnügen. Das innovative Unternehmen Kielsteg GmbH mit Sitz in Graz hat im regionalen Holzbau-Unternehmen Kulmer Holz-Leimbau einen Produktionspartner mit exzellentem Holzbau-KnowHow gefunden.

Produziert werden die Dach- und Deckenelemente aus heimischen Hölzern in der Kulmer Firmenzentrale in Pischelsdorf im Bezirk Weiz, rund 50.000 m2 dieser Bau-Elemente Elemente verlassen jährlich die 205 Meter lange Produktionshalle. Über das Vertriebsnetz von ZMP werden die innovativen Bauelemente regional positioniert. Mehr Infos dazu finden Sie auf: http://www.massivholzsystem.at/kielsteg

