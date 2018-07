LEBEN

Mo, 16.07.2018 11:15

In Velo Veritas - 2019 startet die Radrundfahrt in Poysdorf

Poysdorf (pts016/16.07.2018/11:15) - Die Weinstadt Poysdorf ist nächstes Jahr Veranstaltungsort der nostalgischen Radrundfahrt "In Velo Veritas". Mehr als 800 Teilnehmer mit klassischen Rennrädern werden am 16. Juni 2019 in der Poysdorfer Kellergstetten erwartet.

In Velo Veritas ist eine Radausfahrt der besonderen Art. Nicht die Zeit, sondern der Genuss am Radfahren steht im Vordergrund. "Das Weinviertel radelnd entdecken - mit all seinen Schönheiten, die es zu bieten hat. Das bieten wir den Teilnehmern!", betont Hannes Weitschacher, Geschäftsführer Weinviertel Tourismus. Der Genusssportler erradelt idyllische Kellergassen, erklimmt sanft hügelige Weinberge und fährt entlang bunter Ackerflächen. Egal, ob Asphalt, Schotter oder Kopfsteinpflaster - alle Straßenbelagsarten sind auf der Strecke vorhanden.

Bei der Radausfahrt werden drei Distanzen angeboten: genussreiche 70 Kilometer, anspruchsvolle 140 Kilometer und epische 210 Kilometer. "Bei allen Ausfahrten verzichten wir auf eine Zeitnehmung", informiert Horst Watzl, Organisator der Radausfahrt.

Die Poysdorfer Kellergstetten wird zur Schaubühne für Radfans. Hier wird der Start- und Zielbereich für die Teilnehmer sein. Es wird eine Radbörse geben und Besucher und Teilnehmer werden kulinarisch verwöhnt. Das detaillierte Programm folgt in den nächsten Monaten. "Den Teilnehmern und Besuchern wird ein umfangreiches Programm rund um die Radausfahrt geboten. Wir freuen uns der neuen Zielgruppe die Weinstadt Poysdorf mit all seinen Schätzen zu zeigen", betonen Bürgermeister Thomas Grießl und Geschäftsführerin Vino Versum, Susanne Derler, unisono.

Das Radfahren gewinnt in Poysdorf immer mehr an Bedeutung. "Es freut uns sehr, dass immer mehr radfahrende Gäste Poysdorf besuchen. Bei dieser Veranstaltung trifft Tradition auf Moderne, wenn die Teilnehmer auch ein erstklassiges E-Bike vor oder nach der Radausfahrt testen können", freut sich Markus Reidlinger, Mitbegründer radwerk-W4.

Das Vino Versum ist das touristische Zentrum von Poysdorf, der Weinstadt Österreichs. Es wurde 2007 gegründet und war 2013 Schauplatz der Niederösterreichischen Landesausstellung. Herzstück des Vino Versums ist die WEIN+TRAUBEN Welt, die ihren Besuchern in einem in fünf Jahrhunderten historisch gewachsenen Ensemble an Gebäuden und einem Freigelände mit Weingärten, Presshäusern und Holzstadeln eine interaktive Entdeckungsreise zum Thema Traube, Rebe und Wein bietet. Touristische und kulturelle Impulse für die gesamte Region setzt das Vino Versum u.a. durch Sonderausstellungen, Kellergassenführungen, Traktorrundfahrten und einer Vielzahl an Events, wie der "Langen Nacht der Kellergassen", dem Weinviertler Kirtag, dem Winzer- und dem Sturmfest. 2018 wurde ein Bienenweg mit Schaubienenstock am Freigelände Vino Versum errichtet. Ausflugstipps 2018: Kellergassen eradeln mit dem E-Bike, Traktorwandern, Schlumberger Sektwelt, Oldtimer Museum, Weingartenwanderungen, Weingüter erleben, Schnapslehrpfad, Museum Milchkammer, Galerie Nachtwächterhaus u.v.m. E-Bike Verleih und Tourenangebote unter: http://radwerk-w4.at

Mit dem Weinmarkt Poysdorf beherbergt das Vino Versum zudem einen der größten Weinmärkte Österreichs, der während der Öffnungszeiten durchgehend Weinverkostungen anbietet. Informationen unter: http://weinmarkt-poysdorf.at

Weitere Informationen zu allen touristischen Angeboten unter: http://vinoversum.at

