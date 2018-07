LEBEN

Do, 12.07.2018 14:00

Telc/Krems (pts016/12.07.2018/14:00) - 2018 wird die erfolgreiche Kooperation des Zentrums für Angewandte Musikforschung der Donau-Universität Krems mit der französisch-tschechischen Musikakademie Telc weitergeführt. Miguel Kertsman, Lehrgangsleiter der Masterstudiengänge "Music Management" und "Music for Applied Media" am Zentrum für Angewandte Musikforschung wird am 16. Juli in Telc als "composer in residence" Meisterklassen für zeitgenössische Musikinterpretation abhalten und zum Thema "The 21st Century Musician" vortragen.

Im Mittelpunkt der inter-institutionellen Kooperation stehen die Herausforderungen für den Beruf der Musikerin bzw. des Musikers im 21. Jahrhundert. Managementwissen wird in Zukunft noch mehr zum Berufsbild junger MusikerInnen gehören als bisher, ist Miguel Kertsman überzeugt. Denn KünstlerInnen, insbesondere MusikerInnen, stehen heute neuen Ansprüchen gegenüber und sehen sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Wissen über die Musikindustrie und unternehmerisches Können sind wichtige Fertigkeiten für talentierte NachwuchsmusikerInnen, um die eigenen Erfolgschancen zu verbessern.

Das Zentrum für Angewandte Musikforschung bietet dafür mit dem postgradualen Masterstudiengang "Music Management" eine international ausgerichtete Fortbildung am Puls der Zeit an. Als Kooperationsprojekt werden am 16. Juli in Telc Musikmanagementkurse für die teilnehmenden MusikerInnen angeboten, die sich sowohl mit den bisherigen Strukturen der europäischen und internationalen Musikindustrie als auch mit zukunftsweisenden neuen Modellen befassen.

