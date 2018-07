DM Solutions warnt: Auch Wordpress-Websites immer öfter Opfer von Hacking-Angriffen

HIGHTECH

Mi, 11.07.2018 09:15

Hanau (pts007/11.07.2018/09:15) - WordPress zählt zu den beliebtesten Blog- und Content-Management-Systemen, weil es auch ohne Programmierkenntnisse leicht einzurichten und zu pflegen ist. Die meisten Homepages und immer mehr Shops laufen heute mit diesem System. Doch ohne die regelmäßigen Updates von WordPress und ein gesichertes WordPress Hosting, ist die Webseite meist schutzlos den Hacking Angriffen ausgeliefert. Die Folge: Die Website ist nicht mehr zugänglich oder wertvolle Daten sind weg. DM Solutions https://www.dmsolutions.de ist einer der führenden deutschen Full-Service-Dienstleister für Webhosting, SEO und Webdesign und sorgt für Sicherheit auf dem Datenhighway. Das Hanauer Unternehmen hat in seinem WordPress-Webhosting für seine Kunden neben einer sicheren Serverinfrastruktur auch den WordPress Update Service integriert. Durch laufende WordPress-Updates, Speicherung der Homepage-Daten und Support haben bei DM Solutions Viren, Würmer, Trojaner und anderes Internet-Ungeziefer keine Chance mehr. Infos: https://www.dmsolutions.de/wordpress-hosting.html

Professioneller Support und Hilfe beim Datenschutz - statt Löschung des Accounts

Immer ausgeklügelter werden die Tricks der Datendiebe. Leergeräumte Datenbanken, gestohlene Kundendaten, gehackte Homepages. Umfassender Schutz jeder Website ist notwendig, denn Sicherheit schafft Vertrauen. Und Vertrauen ist Voraussetzung dafür, dass Kunden online kaufen, E-Mail-Adressen in Formularen hinterlassen und wiederkommen. Bei DM Solutions ist diese Sicherheit quasi "all inclusive" zu haben.

DM Solutions-Geschäftsführer Danijel Mlinarevic: "Sagen wir es mal ehrlich, den Big-Playern im Hostingbusiness ist der einzelne Kunde egal! Wir hören es täglich, dass Kunden deren Homepage von Hacking Angriffen betroffen ist, von den Hostingunternehmen einfach der Vertrag gekündigt wird. Die stehen dann im Regen. Wir bieten ihnen dann einfach einen sicheren Regenschirm an. Wir wollen, dass sich unsere Kunden keine Sorgen mehr machen müssen, dass Passwörter, Zugangsdaten oder andere sensible Daten in falsche Hände geraten. Das ist unser oberstes Ziel."

Wenn Google vom Homepage-Virenbefall erfährt - rast das Ranking der Webseite in den Keller

Danijel Mlinarevic: "Es ist ja nicht nur der Schaden durch den Befall der Seite selbst. Wenn Google vom Virenbefall erfährt, geht es mit den Besucherzahlen in den Keller und das Ranking der Seite fällt ab. Es besteht also in jedem Fall Handlungsbedarf! Viele der großen Shared Hosting Anbieter schalten dann einfach die betroffenen Seiten Ihrer Kunden ab und das war's." Im WordPress-Hosting von DM Solution ist der WordPress Update Service ab "WORDPRESS PROFESSIONAL" integriert. Auch ein SSL-Zertifikat, etwa von Let's Encrypt, sollte mittlerweile zum Standard jeder Website gehören. Das ist nicht nur für sicheren Datenverkehr wichtig, sondern sorgt auch dafür, dass Webseiten in den Google-Rankings nach oben zischen.

Besonders sicher und bequem mit dem WordPress Update Service

Laufende Updates von DM Solutions schützen die User vor Hackingangriffen. Persönlicher Support für Kunden und - sehr bequem - sogar ein Umzugsservice für die Website zu DM Solutions machen einen Wechsel der Kunden sehr einfach, weil sie sich um nichts mehr kümmern müssen. Und mit dem WordPress Update Complete Service ist man eine weitere Sorge los: Alle WordPress-Updates werden von DM Solutions erledigt. Somit heißt es: zurücklehnen und die Arbeit jene machen lassen, die sich auskennen. https://www.dmsolutions.de

