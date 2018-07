LEBEN

Di, 10.07.2018 14:00

easyTherm: Heizung und Leuchte in einem - strahlend schöne Neuheiten!

Unterwart (pts027/10.07.2018/14:00) - Das Angebotsspektrum der Lichtrahmen für Infrarotheizungen wurde erweitert und bietet noch mehr Designvielfalt.

Mit der ersten Infrarotheizung mit effizienter LED-Beleuchtung sorgte easyTherm vor gut einem Jahr für Aufsehen, als die Innovation "easyLight" auf den Markt kam. Viele begeisterte Kunden genießen seither konstante Wärme und Licht in einem. Jetzt legt der Technologieführer nach und erweitert die Reihe der Lichtrahmen von drei auf sieben Größen pro Ausführung: https://www.easy-therm.com/produkte/easylight . Die vier Designs bieten großzügige Auswahl für jeden Geschmack: easyLight frame square, easyLight frame soft, easyLight classic und easyLight deluxe.

Als sinnvolle Ergänzung und optisch ganz anders, präsentiert sich dabei der neue Frame-Rahmen https://www.easy-therm.com/news/detail/easylight-noch-mehr-strahlende-schoenheit . Der helle Kunststoffrahmen in schlichtem Design überzeugt mit klarem, reduziertem Look. Bei "frame" darf der Kunde aus den Designvarianten "square" oder "soft" wählen: rechtwinkelig ausgeführte Ecken oder abgerundete Ecken. Die Abstrahlung des Lichtes erfolgt rundum und nicht nach unten oder/und oben, wie bei den anderen easyLight-Ausführungen. Optisch wirkt "frame" im Vergleich zu "classic" und "deluxe" präsenter und puristisch. Um die Vorstellungskraft zu unterstützen, steht eine Visualisierung in 3D zur Verfügung. Dass easyLight "frame" darüber hinaus auch sehr robust und montagefreundlich ist, sind weitere erfreuliche und praktische Eigenschaften.

Alle easyLight Varianten sind in den Farbtemperaturen 3000 K (warmweiß) und 4000 K (neutralweiß) erhältlich. Neu ist eine Verbesserung hinsichtlich abwechslungsreicher Lichtstimmungen nach Wunsch. Jeder Lichtrahmen kann ab sofort mit oder ohne Dimmer bestellt werden. Auch eine Nachbestellung von Dimmer-Sets ist jederzeit möglich.

easyLight - ganz schön einleuchtende Pluspunkte:

* behagliche Wärme und angenehmes Licht in einem

* keine zusätzliche Beleuchtung notwendig

* nachrüstbar für deckenmontierte Infrarotpaneele mit U-Line elegance Rahmen

* vielfältige Auswahl für jeden Geschmack und individuelle Ansprüche

* neu: easyLight frame der breitere, rundumstrahlende Lichtrahmen

* neu: optionale stufenlose Dimm-Funktion auch zum Nachrüsten

Seit vielen Jahren sorgen easyTherm und seine Elektropartner https://www.easy-therm.com/kontakt/partner-finden dafür, dass viele Menschen wohltuende Wärme genießen. Grundlage sind die zuverlässigen Infrarotpaneele made in Austria. Dabei sind die Stärken von easyTherm Technologievorsprung, Qualitätsbewusstsein und vorausschauendes Handeln. Mit dem Finger am Puls der Zeit setzt easyTherm Neuheiten mit Innovationskraft und Know-how um. Für alle, die morgen nicht von gestern sein wollen.

(Ende)