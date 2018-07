Sativida öffnet CBD-Online-Shop in Deutschland

BUSINESS

Mo, 09.07.2018 12:30

Berlin (pts013/09.07.2018/12:30) - Sativida, ein 2015 in Barcelona, Spanien gegründetes Qualitätsunternehmen, das auf den Online-Vertrieb von CBD (Cannabidiol)-Produkten spezialisiert ist, launched seine deutsche Website https://www.sativida.de und eröffnet das erste Büro in Berlin. "Wir glauben, dass das Potenzial von CBD lange Zeit unterschätzt wurde und auf andere Weise von einigen Unternehmen im Pharmasektor blockiert worden ist. Noch immer herrscht erschreckende Unkenntnis über den legalen Status und die Wirkungsweise von CBD-Produkten. Das ist sehr schade und es ist mehr Aufklärung notwendig, um das Potenzial von CBD vollkommen zu ergründen, zu verstehen und letztendlich nutzen zu können. Daran arbeiten wir", erklärt Daniel Torres, wissenschaftlicher Berater bei Sativida.

In Deutschland gelten CBD-Produkte gemäß der Richtlinie 2002/46/EG und § 2 (3) des deutschen Arzneimittelgesetzes als Nahrungsergänzungsmittel. Der Erwerb, Vertrieb und Konsum ist somit legal. Im Gegensatz zu THC (Tetrahydrocannabinol), dem wohl bekanntesten Cannabinoid aus der Cannabispflanze, wirkt CBD nicht psychoaktiv, also nicht wahrnehmungs- oder bewusstseinsverändernd, hat aber dieselben entzündungshemmenden und schmerzstillenden Eigenschaften wie THC. Forscher und Patienten wollen das medizinische Potenzial und die bereits erfolgreiche Anwendung von CBD bei chronischen Krankheiten, wie Epilepsie, Krebs oder Arthritis, weiter ergründen.

Sativida informiert Interessierte auf der unternehmenseigenen Website regelmäßig über den neuesten Stand der Forschung und bietet neben Bio-CBD-Öl in den Konzentrationen 4, 10 und 15 Prozent, CBD-Creme, Bio-CBD-Kristalle mit einer CBD-Konzentration von 99 Prozent, sowie CBD-reiche Bio Cannabis Samen in fünf verschiedenen Sorten an. Momentan wird an einem CBD-Öl geforscht, das speziell auf die Bedürfnisse von Arthritis-Patienten angepasst ist. Die weitere Expansion von Sativida ist geplant.

Kontakt:

Ansprechpartnerin: Bele Charlotte Krüger

E-Mail: info@sativida.de

Telefon: +30 201 88 326

Fax: + 30 201 88 575

Website: https://www.sativida.de

Adresse: Französische Str. 12, 10117 Berlin

(Ende)