Aktivitäten in den Wiener Einkaufsstraßen im August 2018

LEBEN

Fr, 06.07.2018 11:00

Wien (pts012/06.07.2018/11:00) - 8. Josefstadt

Lerchenfelder Straße

jeden Freitag: Lerchenfelder Bauernmarkt

Besuche den Lerchenfelder Bauernmarkt mit Bio Eck. Freitags von 9 bis 18 Uhr vor der Altlerchenfelder Kirche (Lerchenfelder Straße Ecke Schottenfeldgasse).

Lerchenfelder Straße

22. August und 29. August: Unsichtbares Handwerk

Zu unterschiedlichen Themen werden kostenlose Führungen in die Welt der handwerklichen Produktion in der Josefstadt und Neubau angeboten. Werkstätten und Ateliers öffnen ihre Pforten für die Touren-TeilnehmerInnen. Im Mittelpunkt stehen dabei Menschen, die alte oder neue Handwerksberufe ausüben. Ihre Geschichten, die mit dem Stadtteil verknüpft sind, werden im Rahmen dieser Führungen erlebbar.

Treffpunkt: Mittwoch, 22. bzw. 29. August um 17 Uhr im Treffpunkt Lerchenfeld, Lerchenfelder Straße 141, 1070 Wien, Anmeldung unter: programm@eintagsmuseum.net

Für Details zur Route und zu den Betrieben: http://www.facebook.com/unsichtbareshandwerk

19. Döbling

Döblinger Hauptstrasse

jeden Mittwoch: Döblinger Wochenmarkt

Jeden Mittwoch von 9 bis 18 Uhr in der Gatterburggasse: Fleisch und Fisch, Obst und Gemüse, feine Antipasti und viele weitere Spezialitäten.

20. Brigittenau

Allerheiligenplatz

20. August 2018: Am 20. im 20.

Im Viertel um den Allerheiligenplatz gibt es nicht nur zu Halloween Süßes oder Saures. Wie an jedem "20. im 20.", bekommt ihr in den Mitgliedsbetrieben von 9-18 Uhr "Süßes oder Saures" zu eurem Einkauf.

22. Donaustadt

Stadlau

3.8.18, 10.8.18, 17.8.18, 24.8.18, 31.8.18: Freitag ist Markttag!

Am Stadlauer Bauernmarkt findet ihr jeden Freitag von 8 bis 12:30 Uhr: Mehlspeisen, Fisch & Geflügel, Honig & Schnaps, Wein, Wurst & Käse, Marmelade, Brot & Saft und vieles mehr. Achtung wechselnde Standorte!

- 10. und 24.8.2018: Stadlauer Park zwischen altem Bahnhof und Post

- 3., 17. und 31.8.2018: Piazza Star22, Erzherzog-Karl-Straße 129

Weitere Infos: http://www.stadlauerkaufleute.at

(Ende)