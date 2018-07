BUSINESS

Fr, 06.07.2018 09:40

60-Jahr-Event: Austrian Airlines setzte auf das automatisierte Einlassmanagement eyepinX

Wien (pts007/06.07.2018/09:40) - Rund 2.500 Gäste waren im Mai 2018 mit dabei, als Austrian Airlines ihr 60. Jubiläum beging. Dabei entschied sich die rot-weiß-rote Fluglinie, ihr Einlassmanagement mit der Komplettlösung eyepinX zu automatisieren. Und so konnten pro Minute bis zu 53 Personen aus dem Kreise geladener Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner und Vertreter der Politik im Technik-Hangar am Flughafen Wien-Schwechat einchecken.

Vor etwas mehr als 60 Jahren, am 31. März 1958, hob die erste Austrian Airlines-Maschine nach London ab. Ein Jubiläum, das die Fluglinie im Mai dieses Jahres unter der Anwesenheit von hochkarätigen Gästen am Flughafen Wien-Schwechat gebührend zelebrierte. Obschon die heimische Fluglinie selbst Experte in Sachen Check-In ist, entschied sie sich bei diesem Event dazu, mit dem Digital- und Eventmarketing-Spezialisten eyepin zusammenzuarbeiten. Dieser stellte seine Komplettlösung eyepinX zur Verfügung, die das Einlassmanagement automatisiert und so dafür sorgt, dass die Gäste möglichst schnell in den Hallen des Technik-Hangars landeten.

Zwei Vollprofis in Sachen Check-In

Um die Event-Location zu betreten, mussten die Gäste der 60-Jahr-Feier zunächst Standscanner in Flughafen-Optik passieren. Fünf eyepinX-Stationen ermöglichten es, binnen einer Minute bis zu 53 Gästen Einlass zu gewähren. Sabine Arnhold, Internal Communications, Corporate Events & Social Sponsoring, zeigt sich rückblickend begeistert über den reibungslosen Einlass: "Es war faszinierend zu beobachten, wieviel einfacher der Einlass der Gäste - vom Scan der zugesandten QR-Code-Tickets am Smartphone bis hin zur Live-Aktualisierung der Gästeliste - mit eyepinX abläuft." Und auch für eyepin Österreich-Geschäftsführerin Eva Niederbrucker war die Event-Kooperation ein voller Erfolg: "Mit eyepinX gehören ausgedruckte Excel-Gästelisten sowie die langwierige Ticketkontrolle bei Events der Vergangenheit an. Austrian Airlines ist, was den Check-In betrifft, natürlich ein Vollprofi. Umso mehr hat es uns geehrt, das Einlassmanagement der 60-Jahr-Feier mit eyepinX zu automatisieren."

Über eyepin

eyepin ist Softwareanbieter und Agentur für digitales Marketing mit Sitz in Wien und Berlin. Die 'eyepin Marketing Suite' umfasst derzeit acht Tools für E-Mail Newsletter-Marketing, Eventmarketing, Marketing Automation, Landing Pages, Online-Umfragen, Gewinnspiele, mobile Kampagnen und Promotion Codes. Im Bereich Marketing Automation steuert das intelligente Assistenzsystem 'Lynn' automatisierte, auf Userverhalten und kundenspezifische Interessen zugeschnittene Kampagnen in Echtzeit aus. Vorhandene Schnittstellen verbinden die Tools mit nahezu allen gängigen CRM-Lösungen. Im Eventmarketing wird mit der Event-Box 'eyepinX' der gesamte Prozess vom Einladungs- bis zum Einlassmanagement inklusive Ticket-Scan und Badge-Druck am Veranstaltungsort angeboten. eyepinX verbindet Drucker und Scanner vor Ort kabellos und ohne Internetzugang und ist inklusive Endgeräten als Miet- oder Kaufversion erhältlich. Zudem bietet eyepin auch Konzeption, Kampagnenplanung sowie Kreativleistungen an. Vorhandene Gütesiegel und Zertifizierungen wie z.B. durch die Certified Senders Alliance (CSA) garantieren die Einhaltung rechtlicher und technischer Standards sowie eine hohe Zustellqualität. Zu den Kunden zählen zahlreiche europäische Unternehmen und Organisationen, darunter T-Mobile, ProSiebenSat.1, das Bundesministerium der Finanzen oder Daimler. http://www.eyepin.com

Über Austrian Airlines:

Austrian Airlines ist Österreichs größte Fluggesellschaft und betreibt jährlich ein weltweites Streckennetz von rund 130 Destinationen. In Zentral- und Osteuropa ist das Streckennetz mit 33 Destinationen besonders dicht. Der Heimatflughafen Wien ist durch seine günstige geografische Lage im Herzen Europas eine ideale Drehscheibe zwischen Ost und West. Austrian Airlines ist Teil des Lufthansa Konzerns, dem größten Airline Verbund Europas sowie Mitglied der Star Alliance, dem ersten weltumspannenden Verbund internationaler Fluggesellschaften. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.austrian.com oder folgen Sie uns auf Facebook, Twitter, YouTube oder myAustrianBlog.

